Delegaţie sătmăreană la trei ministere

O delegaţie sătmăreană formată din deputatul PNL Adrian Cozma, primarul comunei Socond – Nicolae Cornea Mare şi secretarul de stat Cristian Valer Beşeni, a fost miercuri, 21 iunie, în vizită la trei ministere importante.

“Am avut discuţii bune la ministerele Dezvoltării, la Mediu şi Educaţie şi am reuşit să obţinem garanţii de la colegii noştri miniştri în privinţa proiectelor pe care Guvernul României le susţine în judeţul nostru. Am dorit să ne asigurăm că proiectele primarilor din judeţul Satu Mare merg îninnte şi nu sunt probleme. Obiectivul meu numărul 1 rămâne de a aduce cât mai multe proiecte şi bani pentru judeţul Satu Mare. Mă bucur că la Ministerul Dezvoltării şi Mediului au venit doi oameni competenţi, Adrian Ioan Veştea şi Mircea Fechet, care cunosc problemele din administraţie şi sunt aplecaţi spre rezolvarea lor. Prin noii miniştri, judeţul Satu Mare are de câştigat, iar în perioada următoare îi vom avea în judeţ la diferite obiective de investiţii”, a transmis Adrian Cozma, preşedintele Organizaţiei Judeţene PNL Satu Mare.