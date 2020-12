Deciziile luate de către Lizzo produc controverse

Lizzo, una dintre vedetele pop în mare vogă în Statele Unite, a dat naştere unei polemici pe tema dietelor după ce a postat filmuleţe în care arată cum îi merge după ce a început un regim de 10 zile pe bază de smoothie-uri (sucuri de fructe şi legume), relatează BBC.

Cântăreaţa, câştigătoare a mai multor premii Grammy, este cunoscută pentru promovarea a ceea ce se cheamă „body positivity”, o mişcare care presupune împăcarea cu dimensiunile propriului corp, chiar dacă acestea nu sunt chiar ideale. În cântecele ei, de pildă „Juice”, Lizzo celebrează „fetele cu dimensiuni mari”.

Acum, într-o serie de postări pe Tik Tok, ea ţine un fel de jurnal al noii sale diete.

Mulţi fani au lăudat-o pentru asta, invocând în primul rând motive de sănătate, dar alţii au criticat-o pe vedetă pentru că ar încuraja „cultura dietelor”.

Controversele în jurul greutăţii lui Lizzo s-a reaprins după ce vedeta a prezentat rezultatele regimului ei şi a spus că o fac să se simtă „minunat”. Ea le-a răspuns fanilor, atât celor care au avut reacţii pozitive, cât şi celor care au criticat-o, cu un nou video în care spune că este mândră de rezultate şi că fetele grase ar trebui să facă ce vor ele cu corpul lor. „După cum ştiţi, în mod normal mi-ar fi teamă şi ruşine să postez chestii de genul ăsta online, pentru că simt că dacă faci ceva pentru sănătatea ta, oamenii vor spune că o faci doar ca să slăbeşti spectaculos, dar nu e cazul”, a spus Lizzo. „În realitate, luna noiembrie a fost foarte solicitantă pentru mine – am băut mult, am mâncat o mulţime de chestii condimentate şi chestii care mi-au dat stomacul peste cap – şi am vrut să întorc un pic lucrurile acolo unde erau înainte”, a explicat cântăreaţa în vârstă de 32 de ani.

Ea spune că dieta pe bază de smoothie-uri i-a îmbunătăţit calitatea somnului, a pielii şi că i-a dat o „linişte lăuntrică” şi o „stabilitate psihică”.