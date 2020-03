Decizii extreme în preajma alegerilor locale

După o perioadă de închistare în slogane și tipare anacronice, PNL dă tonul unor schimbări de substanță, oferindu-și în primul rând sieși o nouă perspectivă. În preajma alegerilor locale, se disting două gesturi extreme ale PNL, două decizii care schimbă total percepția asupra alegerilor locale. Dacă desemnarea lui Nicușor Dan pentru primăria București a luat prin surpridere în primul rând USR-ul, cooptarea actualului primar PSD de Iași Mihai Chirică pe listele PNL creează o undă de șoc care reverberează la nivelul întregii țării.

De fapt, PNL, trecând peste opiniile liberalilor tradiționaliști, inaugurează o nouă strategie electorală. Ludovic Orban face trecerea spre pragmatism care vizează un singur lucru: rezultatul.

Dacă nu s-a reușit modificarea legii electorale pentru alegerea primarilor în două tururi, soluția a fost împrumutată din domeniul sportului: nu se mai pariază decât pe candidații cu cea mai mare șansă. De ce să pariezi pe o mârțoagă când poți paria pe un armăsar?

Traian Băsescu a fost printre primii care au avansat propunerea de a se desemna un candidat comun al tuturor partidelor de dreapta. Ca fost primar general, Băsescu avea în vedere situația din București. PNL merge mai departe. Cum Capitala dă tonul, strategia alianțelor neașteptate se extinde la nivelul întregii țării.

Vom vedea alianțe dintre cele mai bizare, în funcție de specificul locului. În Transilvania, în localitățile cu o pondere ceva mai mare a populației maghiare, nu sunt excluse alianțe PNL-PSD, la care să adere toate partidele românești.

Lupta pentru funcția de primar are și o justificare. Dacă înainte partidele își desemnau un candidat la primărie și consiliu județean pentru a obține mai mulți consilieri, cu timpul au constatat că indiferent câți consilieri are un partid ei nu au putere de decizie atâta vreme cât fiecare primar își face propria majoritate. De exemplu, într-o localitate cu populație mixtă, în cazul în care funcția de primar revine UDMR, acesta realizează foarte ușor o majoritate, de regulă cu cel mai slab partid. Sunt situații în care un partid rămâne în opoziție chiar dacă are chiar și 49% din consilieri. Deci la ce bun să tragi o listă electorală dacă nu ai o înțelegere prealabilă, în cazul Transilvaniei, cu UDMR? Aceeași situație se regăsește peste tot în țară, cu diferența că alianțele se fac împotriva PSD, nu împotriva UDMR.

La originea acestei strategii se află PNL. Liberalii învață din mers, din propria experiență, că nu înseamnă aproape nimic să ai viceprimari și vicepreședinți de consiliu județean. Contează doar cine se așează pe prima poziție, de primar sau de președinte al consiliului județean.

S-ar părea că singurul partid care încă a rămas închistat în slogane este USR. Pusă din ce în ce mai des în situații-limită, până la urmă și alianța USR-PLUS va renunța la radicalismul său, mai mult afișat decât practicat, și va accepta să intre în alianțe conjuncturale. Dacă va merge pe linia unei politici radicale nu va obține nimic la alegerile locale.

Eliminându-se alegerea din două tururi a primarilor și președinților de consilii județene, la vechea strategie din anii ’90 care suna promițător ” Nu putem câștiga decât împreună” se poate adăuga: „Separat pierdem tot”.

Chiar dacă săptămâna în care intrăm este dedicată votului din parlament pentru respingerea sau învestirea guvernului Cîțu, principala preocupare a partidelor rămâne pregătirea pentru alegerile locale. Unele partide și-au desemnat deja candidații la primării și și-au definitivat listele de consilieri. Alte partide, aflate cu un pas în spate, au demarat negocierile, care așa cum s-a văzut în cazul primarului de la Iași, trecut de la PSD la PNL, oferă surprize de mari proporții.