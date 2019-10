De marți vine toamna cu pași repezi

Dacă până astăzi ne-am putut bucura pe deplin de o toamnă superbă, de mâine meteorologii prevestesc un proces pronunțat de răcire a vremii.

Astăzi încă vom avea parte de temepaturi relativ ridicate, dar simțitor mai scăzute decât cele din cursul săptămânii trecute. Astfel, astăzi aerul se va mai încălzi până la 19-20 grade C, cu cer senin și fără precipitații, fenomenul meteorologic determinant al zilei rămânând ceața. Spre seară frontul atmosferic rece care sosește din sector nord-nord-estic se va face resimțit din ce în ce mai puternic. Valorile termice vor scădea treptat, dar într-un ritm destul de accelerat, cu câte 3-5 grade C pe zi, astfel încât spre mijlocul și în cea de a doua jumătate a săptămânii temperaturile maxime din timpul zilei abia vor atinge 9-10 grade C.