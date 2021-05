De la Ziua Libertăţii de Opinie la Ziua Europei

Dacă Ziua Libertăţii Presei, sau Ziua Libertăţii de Opinie, fixată în 3 mai, a trecut aproape neobservată, de Ziua Europei diverşi politicieni s-au grăbit să-şi spună opiniile.

Ziua Europei se sărbătoreşte din anul 1950, la propunerea Franţei. Ar fi fost culmea ironiei să fie propusă de Germania, însă ţara care a provocat şi primul şi al doilea război mondial, a devenit principalul motor economic al Europei postbelice.

Ziua Libertăţii de Opinie se sărbătoreşte doar din anul 1993, dar jurnaliştii din România s-au folosit din plin de această libertate de expresie inclusă în toate constituţiile din lume abia după căderea regimului comunist.

Articolul 28 din Constituţia din 1965 suna foarte democratic: „Cetăţenilor Republicii Socialiste România li se garantează libertatea cuvântului, a presei, a întrunirilor şi a demonstraţiilor.” Dar venea articolul 29 cu precizări: „Libertatea cuvîntului, presei, întrunirilor, mitingurilor şi demonstraţiilor nu pot fi folosite în scopuri potrivnice orânduirii socialiste şi intereselor celor ce muncesc.” Adică nu putea fi folosită la nimic. Exact ca în aproape uitatele versuri ale poetului Mihai Ursachi: „Un cetăţean din Tecuci avea un motor care nu i-a folosit la nimic.”

Despre aceste libertăţi, câştigate în decembrie 1989, se poate vorbi şi după 31 de ani de viaţă cu adevărat democratică. S-ar părea că nu toţi reprezentanţii autorităţilor centrale şi locale au înţeles esenţa acestui drept la exprimare. Se poate spune că, în cazul presei, există exact atâta libertate cât are curajul fiecare gazetar, fiecare instituţie de presă, să-şi ia. Cum un jurnalist deschide prea tare gura cum i se taie macaroana. Dacă o instituţie de presă critică prea mult, i se fac tot felul de şicane, controale, amenzi, ameninţări etc. etc.

De-a lungul celor 31 de ani au fost diverse încercări de a introduce reguli suplimentare printr-o lege a presei. Nu s-a reuşit acest lucru, mai ales prin atitudinea fermă a fostului Club român de presă. Odată ce pericolul introducerii unor norme a dispărut, precum cele din articolul 29 din fosta Constituţie comunistă, a dispărut şi Clubul român de presă. Este adevărat că era o asociaţie exclusivistă, din ea putând face parte numai directorii ziarelor, nu şi simplii ziarişti.

Dar dacă Ziua libertăţii de expresie a trecut neobservată înseamnă că în România nu există probleme. Fiecare spune ce vrea, scrie ce vrea, fără nicio restricţie, pe paginile de socializare. Este un întreg haos de expresie. De această harababură se folosesc în mod special politicienii. Dacă un ziarist de rând ar scrie ce scriu politicienii ar fi dinamitat.

Tot politicienii sunt cei care profită din plin de Ziua Europei. Aproape toţi s-au simţit obligaţi să noteze câte ceva pe paginile lor de socializare, să salute ziua de 9 mai. Merită scoase în evidenţă foarte multe părţi pozitive ale acestei construcţii politice uriaşe, dar se mai găsesc şi voci critice la adresa modului în care funcţionează Uniunea Europeană.

În perioada pandemiei chiar şi oamenii de rând au observat că nu a existat o solidaritate în faţa pericolului comun. Fiecare guvern a luat măsurile pe care le-a permis propria economie. Nu s-au împărţit în mod egal nici vaccinurile anti-covid.

Am putea spune că Europa stă mai bine la libertatea de expresie decât la egalitatea de şanse între state. Chiar înainte de pandemie se vorbea despre o Uniune Europeană cu două viteze. Aceeaşi Uniune Europeană tratează discreţionar ţări precum România şi Bulgaria neprimindu-le în Spaţiul Schengen.

Sută la sută nu sunt motive să ridicăm în slăvi Europa, Uniunea Europeană. Economiile emergente au fost transformate în pieţe de desfacere. Profiturile din fondurile europene alocate ţărilor mărginaşe în bună parte se întorc în conturile multinaţionalelor.

Ungaria şi Polonia au îndrăznit să ridice vocea împotriva birocraţiei de la Bruxelles şi sunt puse la zid. Românii între ei spun că s-a negociat intrarea în UE în genunchi. Ceea ce nu este prea departe de adevăr.

Este bine că ne aflăm în interiorul Uniunii Europene, dar trebuie să fim conştienţi că undeva pe la margine. Aşa cum sunt, de altfel, toate ţările intrate după 1990 în UE, adică fostele ţări conduse de regimuri comuniste.

Este rău că s-a trecut cu vederea Ziua Libertăţii Presei, este bine că se sărbătoreşte Ziua Europei, dar puţină rezervă faţă de modul în care ne tratează UE nu strică. Nu strică nici o oarecare suspiciune în ceea ce priveşte libertatea de expresie.