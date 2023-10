DE LA MISS LA CULTURISM: Ioana Filimon a luat locul Il la un concurs de culturism

Ioana Filimon, deţinătoarea titlului de Miss România 2016 a participat recent la un concurs dedicat persoanelor culturiste şi chiar a reuşit, după numeroase eforturi depuse, să obţină locul doi la secţiunea Miss Fit Model.

Pentru frumoasa şatenă a fost o întreagă aventură să se prezinte la acest concurs şi să şi ocupe un loc pe podium. A renunţat la anumite grupe alimentare, reuşind astfel să obţină un premiu mult dorit. In schimb, nu a renunţat la antrenamentele de mare dificultate din sala de forţă, ci le-a intensificat.

A renunţat chiar şi la alimentele cu sare, în ultimele 4 zile de dinaitea competiţiei, dar şi la carbohidraţi. Eforturile colosale pe care le-a depus frumoasa româncă au pus-o pe gânduri, iar acum oscilează între a mai participa sau nu la astfel de competiţii.

„ Am fost recent la un concurs de culturism iar pentru asta m-am pregătit trei săptămâni intensiv. A fost o decizie luată de pe o zi pe alta să particip la această competiţie. A fost cumva o ambiţie să îmi demonstrez că încă pot face ceea ce îmi propun. Am avut o dietă foarte strictă.

Am eliminat zahărul, am eliminat carbohidraţii iar în ultimele patru zile nu am mâncat nimic cu sare iar antrenamentele în sala de sport durau câte două – trei ore pe zi. Nu ştiu dacă vreau să continui pe acest domeniu.

Momentan pot spune că sunt foarte epuizată pentru că eu am încercat să fac în trei săptămâni ce fac alte persoane în trei luni de zile. Regimul alimentar şi antrenamentele au fost stricte la mine pentru că timpul era foarte scurt şi trebuia să recuperez totul într-un timp foarte scurt.

În urma alimentaţiei şi a antrenamentelor dure nu am slăbit aşa mult. Când m-am urcat pe cântar slăbisem 3 kilograme, atât, dar în schimb am pus masă musculară destul de multă”, a declarat Ioana Filimon pentru o publicaţie naţională.