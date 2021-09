De la “marele PNL” din 2014, la “noul PNL” din 2021

În acest moment criza coaliţiei nu are o soluţie. Abia după congresele PNL şi USR PLUS, Kelemen Hunor crede că se poate trage o concluzie fermă. Potrivit USR PLUS nu este decât o singură variantă: plecarea lui Florin Cîţu. Pe aceeaşi idee merge şi Ludovic Orban. Cu o săptămână înaintea congresului, preşedintele mazilit al PNL înainte de alegeri, îi cere preşedintelui Iohannis să intervină şi să-i ceară demisia lui Cîţu.

Lucru pe care preşedintele nu-l va face pentru că a pariat pe Florin Cîţu.

Aşadar, rezolvarea problemelor se amână, agenda politică a celor două partide având prioritate absolută. Scumpirile, valul patru, măsurile de susţinere a economiei, moţiunea de cenzură, legea bietului cetăţean vulnerabil şi multe altele, mai pot aştepta până după congrese.

Dar respectivele congrese rezolvă problemele personale ale celor patru competitori, Florin contra Ludovic, Dacian contra Dan. Din patru nu pot rămâne decât doi. La PNL este sigură victoria lui Cîţu, la USR PLUS meciul se va juca în timpul congresului. Ca preşedinte echidistant, care are de rezolvat o criză guvernamentală oare pe cine pariază preşedintele Iohannis?

Cu Dan Barna, ca vicepremier, nu pare să fi fost în relaţii apropiate. Personal, foarte probabil mizează pe o victorie a lui Dacian Cioloş. Dar şi acesta are idei în răspăr faţă de coaliţia formată după alegerile parlamentare. Personal se pare că la formarea coaliţiei l-a preferat pe Florin Cîţu nu pe Ludovic Orban.

De ce după alegerile din decembrie USR PLUS l-a preferat pe Florin Cîţu pentru funcţia de prim ministru? Pentru că mai degrabă Florin Cîţu ca atitudine, ca orientare, ca formaţie, părea mai apropiat de tipologia membrilor USR decât de modul de manifestare a unui liberal din PNL-ul tradiţional, al acelui PNL de dinainte de fuziunea cu PDL.

După o convieţuire de şapte ani, din 2014, vaca mai slabă înghite vaca mai grasă. După protocolul din iulie 2014 când s-a decis că PNL şi PDL vor susţine acelaşi candidat la prezidenţiale, în numele Alianţei Creştin-Liberale, după fuziunea celor două partide care au păstrat denumirea PNL, a sosit vremea revanşei. Aripa PDL lichidează aripa PNL. Se face marea trecere de la marele PNL la noul PNL, cu binecuvântarea preşedintelui Iohannis, avându-l comandant de trupe pe mareşalul Florin Cîţu. Generalul Ludovic Orban este timpul să se retragă, odată cu învechita tradiţie liberală. Se zice că la Bruxelles nu sună prea bine „Naţional” din denumirea unui partid creştin-democrat. Locul de drept al PNL era la grupul ALDE din parlamentul european. Ce să caute „roşii” , aşa cum li se spunea în timpul lui Brătianu, în zona dreptei europene?

Există, aşadar, în disputa dintre Orban şi Cîţu o puternică, o fermă componentă de politică europeană. Preşedintele Iohannis este prin formaţie un creştin democrat de sorginte germană. Nu este un liberal tradiţional pur sânge, aşa cum este un Ludovic Orban.

În aceste zile nu se decide doar soarta viitorului preşedinte PNL, ci se îngroapă o tradiţie. După PNŢCD a venit şi rândul PNL să intre în lada de zestre a istoriei. Maurul şi-a făcut datoria, maurul poate să moară. O spune Schiller într-o piesă cu un titlu în ton cu situaţia actuală a PNL, „Conjuraţia”.

PD, apoi PDL, a fost un partid viguros, apărut după 1989. PNL a fost reînviat, la fel ca PNŢCD, de nostalgici.

Din punct de vedere al devenirii istorice nu este o tragedie schimbarea la faţă a unui partid. Dispariţia ca mentalitate a PNL nu este o tragedie. Tragic este că personajele nu au anvergura unor titani ca Brătienii.

Noul PNL pe care-l proiectează în viitor Florin Cîţu nu pare a avea personalităţi de vigoarea primilor PD-işti sau a generaţiei de PDL-işti. Aici este problema. Dar exact peste o săptămână, în 25 septembrie, vor afla scorul dintre fostul PNL şi fostul PDL. De la marele PNL, proiectat în 2014, care a făcut posibilă victoria lui Klaus Iohannis, la noul PNL se derulează o perioadă istorică infimă, dar care poate avea repercusiuni majore în istoria României pe termen lung.