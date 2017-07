De la an la an, Cupa Aliza reuneşte tot mai multe persoane

Nu poate să treacă o vară fără o nouă ediţie a tradiţionalului eveniment sportiv, Cupa Aliza. Ediţia cu numărul 7 s-a bucurat sâmbătă de un real succes, la fel cum am fost obişnuiţi anii trecuţi. Vremea călduroasă nu i-a împiedicat pe cei aproximativ 500 de participanţi, să vină în sătucul Aliza. Un loc în care dincolo de activităţile sportive, lumea s-a simţit excelent pe parcursul întregii zile. Care este secretul acestei reuşite? Deocamdată nu am reuşit să-l aflăm. Dar iată că de la an la an vin tot mai mulţi oameni şi se înscriu tot mai multe echipe la turneul de fotbal.

Este principala activitate de acolo, la ediţia din 2017 s-au înscris 19 echipe din judeţul Satu Mare, dar şi din Cluj. Totul a început la prima oră, s-au format patru grupe, la capătul cărora primele două locuri s-au calificat pe tabloul cu eliminare directă. Pe durata a 7 minute a câte două reprize, meciurile au oferit goluri şi faze spectaculoase. De buna desfăşurare a lor s-au ocupat arbitrii Gheorghe Dumitraş şi Cristian Ghiriti. În marea finală, disputată în jurul ore 20, s-au aflat faţă în faţă echipele Prietenii şi Olimpia Căuaş. Prima a reuşit să câştige trofeul pus în joc învingând cu 3-1. Pe locul 3 a terminat Ciocanul Satu Mare, campioana ediţiei de anul trecut.

Organizatorii au oferit şi premii speciale. Cristian Cozma (Prietenii) a fost golgheterul turneului, Flaviu Ionescu (Olimpia Căuaş) – cel mai tehnic jucător, iar Marius Mureşan (Prietenii) cel mai bun portar. Echipa Amicii a primit o diplomă şi o medalie pentru fair-play.

“A fost o ediţie nemaipomenită! Este un eveniment unic în ţară care se organizează fără bani, pe bază de voluntariat. Vreau să mulţumesc participanţilor, prietenilor satului Aliza. Îi aşteptăm şi la ediţia viitoare”, ne-a declarat Tudor Barbul, principalul organizator al evenimentului.

Dar acesta a avut parte de o susţinere nemaipomenită. De aceea ţină să transmită mulţumiri următoarelor persoane: Leontina şi Costică Salai, Nicu şi Mariana Avorniciţii, Lali Ardelean, Dorel Pop, Eugen Baltoş, Florin Nistor, Dan Vinţ, Dorina Marc, Maria Vida, Ioan Suceveanu, Alina Vădan, Casiana Tişe, Simona Chira, Marinela Dudaş, Cristian Chiş, Delia Blaga, Iţa Neini, Manuela Lăpuşte, Sergiu Micle, Radu Borbei, Călin Dan, Viorel Dan, Claudiu Blaga, Bogdan Prunar, echipei lui Alexandru Contraş – directorul Filialei SM a Academiei Naţionale Olimpice, reprezentând COSR, Şcoala de Arte Satu Mare.

Pe lângă turneul de fotbal, Alexandru Contraş a organizat mai multe concursuri de cros, sărituri de pe loc, tenis cu piciorul, aruncarea mingii medicinale, baschet. Toţi participanţii au primit diplome, iar cei mai buni şi medalii. N-au lipsit demonstraţiile de lupte, iar Şcoala de Arte Satu Mare i-a încântat pe cei prezenţi cu muzică populară şi uşoară. La Aliza l-am întâlnit şi pe Valentin Bârjac, un renumit antrenor de lupte venit chiar de la Braşov. Din cele declarate, nu i-a venit să creadă că participă la un eveniment atât de frumos şi de bine organizat.

Altfel, la reuşita ediţiei au contribuit, cu siguranţă, şi gustoasele sarmale în număr de aproximativ 2.100.