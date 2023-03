De ce vrem noi, oamenii de cultură, să ne întâlnim cu primarul Kereskenyi Gabor?

După cum am anunţat, un grup constituit din reprezentanţi ai scriitorilor şi ziariştilor sătmăreni, i-am cerut public primarului Kereskenyi Gabor să organizeze o întâlnire la Centrul Cultural G.M. Zamfirescu, la care să participe conducerea acestei instituţii, precum şi membrii comisiei care a evaluat proiectele depuse cărora li s-au atribuit fonduri nerambursabile pentru organizarea unor evenimente culturale.

Concursul a avut loc, sumele s-au atribuit, nu contează cum, lucrul cel mai important nu sunt neapărat banii, ci modul, viziunea pe care un primar o are faţă de fenomenul cultural din localitatea pe care o conduce, în loc să o administreze.

În urmă cu doi ani, după pensionarea lui Gigi Molnar, a fost desemnat un nou manager, Butka Gergelyi. Cunoscut ca mare amator de muzică de stradă, al evenimentelor de stradă, odată ajuns la conducerea Centrului Cultural al municipiului Satu Mare a continuat să facă ceea ce ştia el face.

Problema este că un centru cultural nu se poate limita la astfel de acţiuni, frumoase în sine, dar pentru un public de nişă. Acţiuni făcute, după cum se vorbeşte prin oraş, nu cu bani puţini. dar asta este problema Curţii de Conturi.

Această uriaşă deficienţă, această deturnare a unei instituţii de cultură de la rolul său primordial, acela de a îmbina toate formele de manifestare culturală, de la cultura scrisă, cenaclu, reviste literare, lecturi publice, simpozioane, până la teatru, expoziţii de artă, poate fi suplinită prin aşa proiectele derulate de asociaţiile culturale din municipiu.

Acest lucru nu l-a înţeles primarul Kereskenyi Gabor, care autopropunându-se preşedinte al Comisiei de evaluare a proiectelor, a punctat proiectele depuse exact prin prisma activităţilor suprasaturate deja de activitatea directorului Butka Gergely. Cu alte cuvinte, a transformat Centrul Cultural G. M/ Zamfirescu într-un fel de Cântare a primarului, după modelul Cântării României din vremea demult apusă a lui Nicolae Ceauşescu.

Este suficient să amintim una din condiţii: participarea a cel puţin 10 000 de participanţi. Este bine cunoscută activitatea fundaţiei Identitas care organizează în grădina Romei în fiecare an o mare sărbătoare cu mici, bere, bograci, muzică etc. Organizată tot de fundaţia Identitas, este dublată de Duminica în familie. La aceste sărbători participă, amestecaţi, români, maghiari, rommi, pentru că mâncarea şi băutura nu are culoare politică. Este frumos, este distractiv, dar nu suficient pentru a acoperi întreaga gamă culturală dintr-un municipiu reşedinţă de judeţ.

Dacă un primar nu înţelege acest lucru nu este un bun primar. Dacă domnul Kereskenyi nu-şi rezerva pentru el însuşi poziţia de preşedinte al Comisiei de evaluare, avea o scuză. Aşa, ca preşedinte, nu mai are absolut nicio scuză. Concluzia? Nu este potrivit pentru funcţia pe care o ocupă. În UDMR există persoane bine pregătite, decente. Pentru alegerile de anul viitor UDMR ar face bine să-şi desemneze un candidat potrivit pentru nevoile culturale, artistice, ale municipiului Satu Mare.

Desigur, a fost numită şi o Comisie de contestaţii. Formată tot din politicieni, care nu prea au treabă cu fenomenul cultural.

Să mă refer la un caz concret. Centrul Multicultural Poesis a depus un proiect gândit a se desfăşura în jurul unui dublu eveniment: 125 de ani de la naşterea lui George Mihail Zamfirescu, numele căruia îl poartă acest centru cultural, şi împlinirea unui secol de la înfiinţarea primei reviste literare româneşti din Satu Mare, înfiinţată în anul 1923.

Era calificat primarul Kereskenyi Gabor, ca preşedinte de juriu, să evalueze un astfel de proiect? Cu siguranţă nu. Unul dintre membrii Comisiei l-a numit „un proiect grandios, prea mare pentru a se putea desfăşura din banii destinaţi tuturor asociaţilor”. Împreună cu scriitorul G.M. Zamfirescu era rememorată activitatea altor mari personalităţi, de la primarul Augustin Ferenţiu, Aurel Popp şi Ştefan Mărcuş, care au pus bazele primului muzeu etnografic sătmărean, până la readucerea în actualitate a unui compozitor sătmărean ignorat, Vasile Herman, comemorarea celor 70 de ani de la moartea scriitorului Gabriel Georgescu, traducătorul operei marelui poet maghiar Ady Endre în limba română.

Am dat exemplul concret, pe care îl cunosc, dar au mai existat proiecte depunctate de primarul-preşedinte Kereskenyi Gabor. Concluzia nu poate fi decât una: dacă nu se pricepe să nu se amestece în probleme de cultură. Astfel de chestiuni, discutate cu comitetul de iniţiativă, format din scriitorii George Vulturescu, Alexandru Zotta, Ioan Nistor, cu conducerea filialei Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România (UZPR), Felician Pop, Adriana Zaharia, Mihai Sălceanu, dorim să discutăm la întâlnirea cu domnul primar Kereskenyi Gabor de azi, 29 martie, ora 15, la sediul Centrului de Cultură G.M. Zamfirescu, (Casa de cultură a sindicatelor). O dezbatere care trebuia să aibă loc demult.

D. Păcuraru