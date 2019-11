De ce tinerii au votat în număr mic în județul Satu Mare?

În ziua alegerilor prezidențiale am primit nenumărate mesaje în mediul online la diferite articole, sau update-uri. În ziua de 2 noiembrie am prezentat și un grafic privind vârsta sătmărenilor care ajung în secțiile de votare din Satu Mare. La o actualizare am menționat că tinerii cu vârsta între 18 și 24 de ani nu prea votează în județul nostru.

O explicație ar fi și faptul că mulți dintre tinerii sătmăreni, fiind la facultate, au votat în alte județe pe listele suplimentare. Un mesaj pe care dorim să-l împărtășim cu dumneavoastră îi aparține lui Alexandru Man. Pentru că trebuie să-l vadă și autoritățile locale sătmărene, să se gândească la acest aspect.

“Bună seara. Aș avea o întrebare în legătură cu un articol de al dumneavoastră în care se specifică faptul că tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani nu prea votează în Satu Mare. Ce să facem dacă orașul nostru drag nu ne oferă condiții pentru a continua studiile la o facultate? Majoritatea tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani, printre care sunt și eu, nu ne permitem să pierdem timpul pe drum având în vedere că se apropie sesiunea, așa că votăm în orașele universitare. Mai bine ați face presiuni asupra conducerii și persoanelor abilitate pentru a înființa un centru universitar puternic și în Satu Mare. O zi frumoasă vă doresc!”, este mesajul lui Alexandru Man.