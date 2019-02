De ce nu sunt atractive alegerile europarlamentare?

Puse în umbră de preocupările pentru prezidenţiale, alegerile europarlamentare marchează, totuşi, un moment extrem de important în viaţa fiecărei ţări. Cu condiţia ca reprezentanţii ei să meargă la Bruxelles cu idei clare despre ce pot face pentru ţara lor.

Problema este că nu se prea vede rolul unui europarlamentar.

Se ştie doar că au condiţii, o situaţie excelentă, că au un câştig foarte bun şi că nu muncesc. Nu este obligatorie nici prezenţa, din moment ce în destul de puţinele imagini din Parlamentul European sala este aproape goală.

Este important pentru fiecare partid să obţină cât mai multe mandate în Parlamentul European, însă nu se întâmplă o catastrofă dacă are mai puţine sau chiar deloc.

În PE nu pare să existe putere şi opoziţie. De pildă majoritatea este deţinută de dreapta, de popularii europeni, însă România are un comisar european de la PSD. Consiliul European, guvernul UE, este format din toate partidele, în funcţie de numărul de mandate.

Corina Creţu este comisar european la una dintre cele mai importante comisii, comisia de politică regională. Ce a câştigat România? Nimic în plus. Mai mult, Corina Creţu a reuşit să se certe cu PSD, cu guvernul, astfel că nu se va mai afla pe listele PSD la alegerile din 26 mai.

Românii îşi consumă energiile în politica internă. Aici dacă obţii rezultate bune ajungi la putere.

Dar şi dacă eşti în opoziţie merită să faci politică. Nu curge, dar ceva tot picură.

Merită să fii preşedinte şi dacă nu ai guvernul tău. Prerogativele prezidenţiale sunt aceleaşi. Nimeni nu te întreabă cât munceşti, câte zile de concediu ai. Faci ce vrei. Dacă îţi place jocul politic este mai spectaculos să ai în guvern un adversar, nu un partener. Oricum, ai în subordine serviciile secrete, numeşti şefii la Parchetul General, la DNA, numeşti ambasadorii, eşti şeful CSAT.

Traian Băsescu a fost întrebat dacă va candida pentru Parlamentul European. Ce să facă el la Bruxelles? În afară de veniturile foarte mari nu prea merită efortul de a face naveta între Bucureşti şi Bruxelles. În schimb lui Crin Antonescu i-ar conveni să fie europarlamentar. În mare parte, din cauze financiare. Pentru cât a făcut el pentru PNL merită o mică recompensă.

Pentru marea majoritate a populaţiei, incluzând aici şi milioanele de români din străinătate, alegerile europarlamentare nu înseamnă aproape nimic. Din această cauză prezenţa la urne este destul de mică, mai mică decât la orice alt tip de alegeri.

Cu toate acestea, campania electorală este foarte importantă pentru fiecare partid. În funcţie de rezultat se poziţionează pentru viitoarele alegeri, respectiv pentru cele prezidenţiale de la toamnă şi pentru localele şi parlamentarele de anul viitor.

Dacă de exemplu partidul lui Traian Băsescu nu trece pragul electoral nu va mai prea conta pe scena politică. Dacă PSD nu se situează pe primul loc nu prea mai are justificare titlul de cel mai mare partid din România. Dacă PNL nu are un scor mai bun decât alianţa USR-PLUS se justifică întrutotul un candidat prezidenţial comun, altul decât Klaus Iohannis.

Mai departe, dacă UDMR nu trece pragul electoral se pune sub semnul întrebării intrarea în viitorul parlament din 2020.

Fără îndoială, noua sesiune parlamentară începe sub semnul campaniei electorale pentru alegerile din 26 mai. Vom asista la lupte electorale mai spectaculoase, la confruntări mai dure, pentru că peste mai puţin de patru luni are loc un mare examen de capacitate politică.