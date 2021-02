De ce nu se pot plăti amenzile la orice primărie?

Un cititor al cotidianului nostru, domiciliat în Supur, ne-a sunat revoltat că amenzile se pot plăti doar la Primăria de care aparţine.

Iată ce ne-a spus: “Am fost amendat cu 600 de lei de un poliţist pentru că am avut o alcoolemie de 0,04. Era dimineaţă, plecam la lucru pe câmp şi seara am băut un pahar de vin roşu cu cola. Nu contest amenda, dar nu vreau să o plătesc la Primăria Supur. Din păcate, nu se poate plăti la o altă primărie. De ce nu poate fi rezolvată această problemă? Eu cu plata online nu mă descurc, dar nici nu mă pot plimba în multe locuri, că am rămas fără permis de conducere”, se întreabă interlocutorul nostru.

Pe de altă parte, conform legii, amenzile se pot achita cu bani cash la casieriile Trezoreriei Române sau la direcţia taxe şi impozite din cadrul unităţilor administrative ale oricărei localităţi. Se mai pot achita prin poştă sau online.