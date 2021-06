De ce nu scapă USR PLUS de eticheta de partid neomarxist?

Focusată pe alegerile din PNL, opinia publică a scăpat din vedere importanţa alegerilor din USR PLUS. Ne aducem aminte de această importantă formaţiune politică în contextul actual, când fără ea nu se poate realiza o majoritate parlamentară în jurul PNL chiar preşedintele Senatului.

O figură destul de discretă, Anca Dragu nu iese în evidenţă. Este, totuşi, al doilea om în stat.

În cazul în care preşedintele Iohannis se retrage temporar dintr-un motiv sau altul, Anca Dragu devine preşedintele interimar al României.

Cu o notorietate aproape de nesemnificativ, Anca Dragu nu doreşte nicio funcţie „în elaşonul doi sau trei” al USR. Este de observat că, deşi face parte din PLUS, nu mai spune USR PLUS, ci doar USR. Aşadar, după alegeri PLUS dispare din denumirea partidului întărit prin fuziunea cu partidul înfiinţat de Dacian Cioloş.

Umblă vorba că nici Dacian Cioloş nu-şi doreşte să candideze pentru funcţia de preşedinte al USR.

Pur şi simplu cedează în faţa lui Dan Barna. Practic nu are nicio şansă, pentru că USR este de câteva ori mai mare decât PLUS şi este normal ca delegaţii să-l voteze pe Dan Barna.

Odată aceste lucruri fiind lămurite înainte de congres, se înţelege de ce lumea nu este interesată de alegerile din USR. Unde nu este competiţie nu există nicio curiozitate din partea publicului. Aşa se întâmplă şi la nivelul organizaţiilor judeţene.

PSD, din cauză că deseori avea un singur candidat atât la centru cât şi în filiale, a fost asemănat cu partidul unic, comunist, în care nu exista competiţie internă.

Spuneam că USR este un partid important în contextul actual pentru că nu se poate realiza o majoritate parlamentară în jurul PNL fără el.

Problema este că se guvernează greu cu un astfel de partid, că este un partener dificil, greu de mulţumit.

Poate că după ce nu va mai avea o conducere bicefală, Barna- Cioloş, USR va deveni mai frecventabil.

Va trebui, după congresul de fuziune, să se clarifice şi din punct de vedere doctrinar. În primul rând trebuie să scape de eticheta de partid neomarxist. Ignorând cu totul faptul că i se pune o etichetă roşie pe frunte riscă să intre în mentalul colectiv ca partid de stânga.

Până acum nu a făcut niciun efort să scape de această gravă acuzaţie pentru că nu are niciun ideolog, niciun teoretician care să explice clar ce este acest partid şi unde vrea să ajungă.

Ca partid născut în stradă, are protestul în sânge. Iar acolo unde sunt proteste există un spirit justiţiar foarte accentuat în fiecare membru, în fiecare susţinător.

Dar strada are acum un alt partid justiţiar, care evident poate mobiliza mai mulţi protestatari anti-guvern, anti-sistem în pieţele din ţară.

USR este obligat să se maturizeze politic sau să se pregătească pentru un format de partid din jurul pragului electoral. Cam pe unde s-au aflat PMP, ALDE, Pro România.

După declaraţia doamnei Anca Dragu am tras concluzia că după fuziune USR PLUS se va numi numai USR. Dar se pare că se va numi tot USR PLUS, fără cratimă. Acest lucru înseamnă că nu va scăpa de culoarea roşie adusă de PLUS şi lipită de albastrul USR-ului.

USR sau USRPLUS nu are un viitor prea roz. Nu a reuşit să-şi impună un stil propriu de guvernare, pozitiv. Nu a născut „grei”, aşa cum de pildă avea PD-ul în guvernarea CDR.

Cu alte cuvinte nu are o pleiadă de lideri. Miniştrii actuali sunt, în cea mai mare parte, controversaţi. Vlad Voiculescu a plesnit-o la Sănătate, Drulă de la Transporturi, Stelian Ion de la Justiţie, Cristian Ghinea de la Fonduri Europene nu excelează, deşi conduc ministere-cheie în conjunctura istorică actuală.

Se poate spune şi că miniştrii USR PLUS nu sunt lăsaţi de experimentatul şi vicleanul PNL să se afirme.

Dar înainte de orice USR PLUS ar trebui să scape de eticheta de partid neomarxist. De ce nu face niciun efort să scape? Din neglijenţă şi infatuare. După apariţia AUR uită că nu mai este Prâslea cel Voinic al politicii româneşti.