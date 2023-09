De ce ar trebui depusă o moţiune de cenzură?

Moţiunea de cenzură, cu atât mai mult cu cât majoritatea parlamentară este consistentă, este o formulă constituţională prin care Executivul este tras la răspundere în faţa naţiunii.

După asumarea răspunderii guvernului pe legile reformei fiscale ar fi necesară o dezbatere în parlament cu atât mai mult cu cât setul de măsuri este primit cu îngrijorare de mediul de afaceri.



O firmă cu activitate normală, în condiţii de creştere economică, obţine profit, dar în condiţii de criză, de instabilitate a preţurilor la materii prime şi servicii, abia poate supravieţui sau intră pe pierderi pe care le suplineşte prin credite bancare. Potrivit noii legi firma respectivă trebuie să-i plătească statului 1% din cifra de afaceri dacă are un rulaj de 60.000 de euro şi 3% dacă are o cifră mai mare. Cu alte cuvinte, ai sau nu ai profit, pe lângă impozite pe muncă, taxe locale, TVA, etc. plăteşti domnului Stat o adevărată „taxă de protecţie” de 3%.

De ce? Pentru că statul şi-a creat un aparat pe care nu-l poate duce mai departe. Numărul angajaţilor la stat trebuie raportat la populaţie. Este de notorietate ştirea că România are acelaşi număr de secretari de stat cât în toate ţările UE la un loc. Avem, spunea primul ministru, cel mai mare număr de ordonatori de credite din lume, peste 16.000. Ordonatorii de credite sunt instituţii de stat cărora li se repartizează bani de la buget, iar ele îi împart cum doresc.

Dar să revenim la rostul unei moţiuni de cenzură. Mare sau mică, acest exerciţiu democratic oferă opoziţiei ocazia să-şi spună punctul de vedere.

De ce opoziţia, reprezentată de AUR, USR, UDMR, REPER, grupul lui Ludovic Orban, nu pot aduna numărul de semnături necesar pentru o moţiune?

În primul rând, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că nu semnează pentru o moţiune de cenzură. Pentru că a negociat cu guvernul introducerea unui amendament. Unul extrem de important: să nu mai fie limitat procentul pentru cultură la nivelul de 2,5%. Foarte bună propunere.

AUR, USR şi REPER îşi doresc introducerea unei moţiuni de cenzură, dar fiecare separat. USR nu vrea cu AUR, iar REPER, partidul lui Dacian Cioloş, nu vrea nici cu AUR, nici cu USR.

Împreună, chiar şi fără UDMR, s-ar întruni numărul de semnături pentru introducerea unei moţiuni de cenzură pe marginea legilor asumate de guvern. Sigur că nu ar putea da jos guvernul, însă scopul propus ar fi atins: o dezbatere în faţa naţiunii a pachetului de măsuri pentru care Marcel Ciolacu şi-a pus în joc funcţia.

PNL are o misiune ingrată. Pe de o parte nu este în totalitate de acord cu propunerile social democraţilor introduse în pachet, pe de altă parte se vede obligat să stea în umbra PSD.