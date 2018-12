De ce AJF Satu Mare nu premiază cei mai buni jucători, antrenori, arbitri?

“Gala arbitrajului clujean”, “Laureaţii fotbalului bihorean”, şi “Gala fotbalului sălăjean” sunt doar câteva evenimente de care auzim zilele acestea şi care sunt organizate la final de an de diferite Asociaţii Judeţene de Fotbal.

Apare o singură întrebare: de ce AJF Satu Mare nu se gândeşte să realizeze astfel de evenimente? Nimeni nu contestă faptul că într-un an organizează o serie de evenimente, turnee pentru juniori, cursuri pentru antrenori şi arbitri, celebrele campionate din fotbalul judeţean etc. Dar oamenii implicaţi în fenomen nu merită să li se organizeze o gală de final de an? Poate fi un imbold pentru viitor pentru sportivi, oficiali şi nu numai.

Iar suporterii fotbalului judeţean poate ar dori să afle care sunt cei mai buni jucători, antrenori, arbitri dintr-un an, în viziunea AJF Satu Mare. Poate anul care vine.