De Bruyne, desemnat fotbalistul anului de IFFHS

Au fost anunţaţi câştigătorii premiilor anuala oferite de Federaţia de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Conform datelor IFFHS, belgianul Kevin De Bruyne a fost desemnat fotbalistul anului.

Cifrele statisticienilor de la IFFHS arată că vedeta echipei Manchester City a marcat 13 goluri şi a oferit 19 pase decisive în acest an. Dar, chiar dacă pe plan individual a avut un an foarte bun, De Bruyne nu are prea multe trofee cucerite cu chipa lui. Astfel, De Bruyne şi Manchester City a câştigat doar două trofee în 2020, Cupa Ligii si Supercupa Angliei, denumintă şi Community Shield.

Formaţia cu cei mai mulţi jucători prezenţi în echipa anului este campioana Europei, Bayern Munchen. Echipa din Bavaria are 5 jucători în formaţia ideală, urmată de Liverpool, cu 2 jucători prezenţi în timp ce Real Madrid, Manchester City, Juventus şi Barcelona au dat fiecare câte un jucător. Nu lipsesc din “11”-le ideal cele ouă mari vedete ale ultimului deceniu, Lionel Messi şi Cristiano Ronaldo.

Premiul de antrenorul anului i-a fost desemnat lui Hansi Flick (Bayern), iar cel mai bun selecţioner a fost Didier Deschamps.

Echipa anului este următoarea:

Portar: Manuel Neuer (Germania/ Bayern Munchen)

Fundaşi: Trent Alexander-Arnold (Anglia/ Liverpool), Virgil Van Dijk (Olanda/Liverpool), Sergio Ramos (Spania/Real Madrid), Alphonso Davies (Canada/Bayern Munchen)

Mijlocaşi: Kevin De Bruyne (Belgia/Manchester City), Thiago Alcantara (Spania/Bayern Munchen/Liverpool), Joshua Kimmich (Germania/Bayern Munchen)

Atacanţi: Lionel Messi (Argentina/Barcelona), Cristiano Ronaldo (Portugalia/Juventus), Robert Lewandowski (Polonia/Bayern Munchen).