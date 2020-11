De anul viitor se înfiinţeaza naţionala României U20

În 30 noiembrie a avut loc o şedinţă Comitetului Executiv al Federaţiei Române de Fotbal.

Cei prezenţi au aprobat cu unanimitate de voturi înfiinţarea Echipei Naţionale de U20 începând cu anul 2021. Propunerea a venit din dorinţa de a oferi în continuare meciuri internaţionale generaţiilor Under 19 care încheie ciclul, eliminând astfel ecartul dintre Under 19 şi Under 21. Noua reprezentativă U20 a României va disputa meciuri amicale internaţionale până când jucătorii vor face pasul spre România U21.

Astfel, la nivel de reprezentativă U20, România se alătură unor ţări precum Franţa, Anglia, Italia, Spania, Germania, Portugalia, Ţările de Jos sau Danemarca, fiind în acelaşi timp singura ţară din Europa de Est cu o selecţionată la acest nivel de vârstă.

Alte hotărâri ale Comitetului Executiv FRF:

• Aprobă cu unanimitate de voturi nominalizarea Preşedintelui FRF pentru a candida din partea UEFA pentru funcţia de membru al Consiliului FIFA. Preşedintele FRF nu şi-a exercitat dreptul de vot cu privire la acest subiect.

• Aprobă cu unanimitate de voturi cuantumul total al fondului de premiere ce revine Echipei Naţionale U21 (lot de jucători şi staff) pentru participarea la Turneul Final EURO U21 ce va avea loc în anul 2021.

• Ia act de raportul de activitate al Selecţionerului Echipei Naţionale, domnul Mirel Rădoi şi îşi exprimă susţinerea pentru acesta şi continuarea activităţii acestuia în calitate de Selecţioner al Echipei Naţionale.

• Ia act de raportul Ofiţerului de Integritate al FRF cu privire la declaraţiile domnului Mirel Rădoi referitoare la chestiuni aferente perioadei în care acesta din urmă deţinea funcţia de antrenor al Echipei Naţionale U21.

• Amână cu unanimitate de voturi Regulamentele de licenţiere şi fair-play financiar (inclusiv regulamentele de procedură ale comisiilor jurisdicţionale din cadrul sistemului de licenţiere/monitorizare financiară), pentru proxima şedinţă a Comitetului Executiv.

• Aprobă cu unanimitate de voturi modificarea perioadei de transfer, aceasta urmând a se desfăşura în perioada: 12 ianuarie 2021 – 8 februarie 2021.

• Aprobă cu unanimitate de voturi desfăşurarea Supercupei la fotbal în sală în data de 11 decembrie 2020 la Galaţi.

• Ia act de dezbaterile privind modificările/clarificările necesare Principiilor de desfăşurare a competiţiilor în sezonul 2020/2021, în contextul pandemiei de COVID-19 şi amână adoptarea unei decizii cu privire la acestea pentru proxima şedinţă a Comitetului Executiv. Aprobă cu unanimitate de voturi clarificarea Principiilor de desfăşurare a competiţiilor în sezonul 2020/2021 în contextul pandemiei de COVID-19 exclusiv cu privire la faptul că în situaţia în care un club este sancţionat cu pierderea jocului cu 3-0, clubului respectiv nu i se vor mai aplica şi alte sancţiuni (inclusiv pentru nerespectarea protocolului medical la jocul respectiv sau sancţiuni pentru neprezentare).

• Ia act şi amână aprobarea solicitării formulate de domnul Auraş Braşoveanu pentru următoarea şedinţă.

