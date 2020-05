David Ilonczai: Timpul petrecut cu toţi cei din club este de nepreţuit

Spune şahistul de la LPS Satu Mare

În ultima perioadă am prezentat mai multe interviuri din diferite sporturi pentru a vedea cum trec sportivii, antrenorii, conducătorii prin această perioadă de pandemie.

Secţia de şah din cadrul Liceului cu Program Sportiv Satu Mare continuă să-şi prezinte sportivii, iar cu acceptul antrenorului Cătălin Ardelean vă prezentăm răspunsurile pe care le dau sportivii săi la diferite întrebări. Luat în vizor de data aceasta este David Ilonczai, şahist născutîn anul 2001.

– Cum ai ajuns să practici şahul şi care a fost ulterior traseul tău?

– Am ajuns să practic şahul datorită unei vizite făcute de ”Zolibacsi” (puţini ştiu, dar această poreclă a domnului Pall provine de la mine) la grădiniţă. Datorită faptului că au fost mai mulţi doritori, domnul profesor a început să ţină cursuri de şah la grădiniţă. După aproximativ jumătate de an am rămas singurul interesat, aşadar cu sprijinul părinţilor am decis să continui acest drum la clubul de şah Unio Satu Mare. Peste câţiva ani am trecut la un alt nivel şi am început să lucrez cu actualul meu antrenor, domnul Cătălin Ardelean.

– Care consideri că sunt rezultatele tale sahiste cele mai importante de până acum?

– Am avut mai multe succese la nivel regional, dar cele mai mari realizări ale mele sunt: locul 3 de două ori la Campionatul Naţional al LPS şi al CSS-urilor, trei victorii consecutive la concursul internaţional de juniori de la Lakitelek, Ungaria şi bineînţeles medalia de aur obţinută la Campionatul Naţional de echipe, U20 împreună cu Alin Angheluş şi Dicu Dan.

– Care au fost concursurile/ cantonamentele care ţi-au oferit cea mai mare satisfacţie şi din ce motiv?

– Fiecare concurs şi cantonament are farmecul lui, însă doresc să menţionez două mai speciale pentru mine: Campionatele naţionale de juniori care reprezintă o adevărată provocare an de an şi cantonamentele de la Călineşti-Oaş deoarece timpul petrecut cu toţi membrii clubului este de nepreţuit.

– La un moment dat ai făcut o pauză cu şahul, apoi l-ai reluat. Ce te-a făcut să te reîntorci pe tărâmul cu 64 de pătrăţele?

– La 10 ani , paralel cu şahul am început să practic şi dansul de societate. Evoluând repede la dans, şahul nu a mai primit atâta atenţie din partea mea. După aproximativ doi ani am ajuns în faţa unei decizii. Întrebarea era simplă: şahul dau dansul? Prietenii, amintirile şi anii petrecuţi lângă de tablă de şah nu m-au lăsat să neglijez în totalitate, aşadar am decis să revin lângă sportul minţii.

– În afară de şah şi şcoală, ce alte lucruri îţi captează interesul?

– De mic mi-a plăcut să joc fotbal, sunt membru al echipei şcolii, dar câteodată mai joc tenis de masă, mă plimb cu bicicletă şi din când în când mai ies cu prietenii.

– Acum eşti elev în clasa a XII-a şi examenul de bacalaureat “bate la uşa”. Unde te vezi student din toamna şi de ce?

– Din toamnă aş dori să îmi continui studiile la Universitatea Babeş-Bolyai la Cluj-Napoca, la FSEGA. Mă consider un om creativ şi cred că strategiile dobândite în urmă şahului mă vor ajută foarte mult în acest domeniu.

– Traversăm o perioadă delicată din cauza acestui coronavirus, o soluţie pentru a petrece un timp de calitate acasă ar fi să citim. Recomandă-ne 3 cărţi care ţi-au plăcut.

– Cu mare plăcere: The day of the Jackal de Frederick Forsyth, Singur pe lume de Hector Malot, Trilogia “My Great Predecessors” de Garry Kasparov.