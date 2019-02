Darius Vâlcov vrea ca Isărescu să plece de la BNR

Consilierul economic al premierului este convins că băncile vor accepta profituri mai mici

Darius Vâlcov, consilier al premierului Viorica Dăncilă, spune că guvernatorul Băncii Naţionale, Mugur Isărescu, trebuie să lase “pe alţii mai tineri să ducă mai departe”.

„După o asemenea istorie haideţi să fim realişti! A depăşit pe Papa, a depăşit pe cine mai vreţi dumneavoastră. Trebuie totuşi, la un moment dat, să ne recunoaştem limitele şi să lăsăm şi pe alţii mai tineri să ducă mai departe”, a afirmat, luni seară, la TVR, consilierul de stat Darius Vâlcov, referindu-se la guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

Întrebat care ar fi profilul unui şef al BNR, Vâlcov a spus că acesta „trebuie să fie extrem de bine pregătit pe actuala piaţă monetară şi financiară, cu relaţii foarte bune, care să colaboreze excelent cu Guvernul, cu celelalte autorităţi ale statului şi cineva care să-şi dorească numai binele populaţiei şi în niciun caz când vorbesc de să-şi dorească binele populaţiei nu mă refer la credite cu dobânzi duble sau triple faţă de restul Europei”. El a spus că Mugur Isărescu „cu siguranţă nu a procedat aşa cum trebuia în interesul populaţiei” în anii de când conduce BNR.

Darius Vâlcov a comparat relaţia dintre Guvern şi BNR cu legenda Meşterului Manole, spunând că BNR „loveşte la temelie” în ceea ce Guvernul a „construit”. „Cineva construieşte şi a văzut clar cum Guvernul a construit în aceşti doi ani şi altcineva, pe cealaltă parte, stă cu săpăliga şi loveşte la temelie”, a afirmat el.

Fondul Suveran de Investiţii, aprobat săptămâna viitoare

Darius Vâlcov afirmă că săptămâna trecută s-a discutat despre Fondul Suveran de Investiţii, iar membrii coaliţiei „s-au pus de acord asupra formei în care trebuie să arate HG-ul, probabil în cel mult o săptămână acesta va fi şi aprobat în Guvern”.

„Sperăm să fie acest fond suveran principalul motor de dezvoltare al companiilor româneşti mici şi mijlocii şi chiar şi mari, dar şi principalul ajutor pentru exportatori şi cei care doresc să-şi extindă aria de acţiune şi în afara ţării, inclusiv de spitale”, a afirmat Vâlcov, luni, într-o emisiune la postul naţional de televiziune.

Întrebat când preconizează că va deveni operativ Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii, consilierul de stat a spus că estimează că acest fond va fi operativ până la jumătatea acestui an, „cu ţinta clară ca până la sfârşitul anului acesta şi anul viitor peste 20 de miliarde de euro să fie investiţi în economie prin acest instrument care va deveni principalul motor de dezvoltare”.

Vâlcov: Băncile nu vor pleca

Darius Vâlcov consideră că băncile nu intenţionează să renunţe la operaţiunile din România, chiar dacă profitul lor nu va mai fi de trei ori mai mare decât media Uniunii Europene, ci doar cu 20-30 de procente mai mare după aplicarea prevederilor OUG 114/2018.

„În momentul în care am luat această decizie, ne-am uitat la comportamentul băncilor din ultimii 30 de ani şi am constatat, fără nicio excepţie, că în fiecare an ratele la dobânzi la creditele pe care le iau românii sunt de două, trei, patru, cinci, până la şapte ori mai mari decât în restul Uniunii Europene. De fiecare dată se primeşte un răspuns (…), şi anume riscul de ţară. Această creştere care s-a produs în ultimii doi ani de zile s-a produs artificial, fără să aibă niciun motiv la bază. (…) La discuţii le-am zis un singur lucru: în momentul în care vrem să mergem mai departe în relaţia Guvern – bănci, trebuie să scădem ratele la jumătate. De ce? Pentru că şi atunci este cu 20-30% peste media Uniunii Europene. Până la sfârşitul acestui an, Guvernul şi-a propus ca ratele la creditele românilor să coboare la jumătate”, a mai spus Darius Vâlcov.