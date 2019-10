Daniel Suciu deplânge situația în care s-a ajuns cu reabilitarea Cazinoului Constanța

Vicepremierul Daniel Suciu, ministrul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice a declarat marţi că deplânge situaţia în care s-a ajuns cu procesul de reabilitare a Cazinoului din Constanţa, în contextul în care din nou e contestată atribuirea contractului, cu o zi înaintea semnării lui. El vrea modificarea legii achizițiilor publice.

„Este acelaşi text al contestaţiei în proporţie de 95% ca acela care a fost depus în septembrie şi soluţionat ulterior de Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor (CNSC). Am un gust amar, credeam că după şapte ani simbolul Constanţei, Cazinoul, va fi în sfârşit reabilitat. Nu o să mai tac cum am făcut în septembrie. Firma care a fost scoasă din ecuaţie atunci, Eldiclau, a contestat din nou şi mă întreb cum oare firma Telekom să facă parte din aşa ceva. Este suficientă această bătaie de joc. Nu mai cred în coincidenţe în ceea ce priveşte depunerea contestaţiei şi de această dată în ultima zi. Această firmă, o spun cu subiect şi predicat, a vrut doar să blocheze această procedură. Am propus cu colegii mei o modificare a legislaţiei achiziţiilor publice în sensul ca cel ce introduce o contestaţie şi pierde să plătească o sumă importantă, însă propunerea noastră a fost respinsă”, a declarat Suciu. El şi-a arătat încrederea că în cel mai scurt timp noua contestaţie va fi soluţionată legal şi contractul va fi semnat. „Nu cred că este vorba de ceva politic, tot ce a făcut această firmă a fost să blocheze lucrările,” a mai declarat Suciu.