Daniel Dăianu: Se impune o schimbare a regimului fiscal care să fie mult mai echitabilă

România are un regim fiscal regresiv, în care cei cu venituri mai mici proporţional plătesc mai mult, susţine preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, menţionând că se impune o schimbare a acestuia cu unul mai echitabil.

„Avem o problemă de pildă la distribuţia veniturilor în România, este clar, şi avem şi un regim fiscal care este regresiv. Aş spune că nu este corect, că este regresiv. Cei care au venituri mai mici proporţional plătesc mai mult. Deci se impune o schimbare a regimului fiscal care să fie mult mai echitabilă. Şi am obţine şi venituri mai mari. Dilema pentru politica economică este următoarea: dacă ai avea o distribuţie a veniturilor mai echitabilă, având în vedere că propensiunea spre consum a celor care au venituri mai mici este mai înaltă, poţi să ai o creştere a consumului şi orientat clar, din cauza faptului că avem un proces de alocare a resurselor destul de defectuos, vom avea iar o creştere de importuri. Adică ce vreau să spun este că nu se poate. Trebuie să ai o politică economică rotundă pentru că ai trade off, ai compromisuri cu care te confrunţi. Adică trebuie să corectezi un regim fiscal care este inechitabil. Trebuie să ai în vedere însă că el poate să conducă la un accent mai mare pe consum care să stimuleze importurile. Ai o producţie insuficientă de tradables şi trebuie prin urmare să ai şi câştiguri de venituri fiscale. Adică trebuie să umbli la regimul fiscal, dar trebuie să ai şi venituri fiscale mai mari”, a spus recent Daniel Dăianu, la conferinţa „Economia şi inflaţia”, din ciclul „România încotro?”, eveniment organizat de Oxygen Events.

Economistul a declarat că veniturile fiscale mai mari sunt necesare fiindcă nu se poate realiza consolidarea bugetară numai prin reducerea de cheltuieli.

El a spus că este nevoie de reforme pentru a avea alocarea de resurse în economie mai bună şi care să crească producţia de bunuri exportabile şi care pot substitui importul (tradable). În acest context, Dăianu a afirmat că un rol îl are şi cursul de schimb: „Leul se pare că, există mai multe analize, se pare că este supraevaluat”.