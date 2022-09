Daniel Dăianu: Nu se înţelege că liberalizarea pieţei de energie trebuie să fie însoţită de o bună ”organizare”

Liberalizarea nu echivalează cu dereglementare, iar dacă privim piaţa energiei din România nu se înţelege nici acum că liberalizarea trebuie să fie însoţită de o bună organizare, de reguli şi norme adecvate, susţine preşedintele Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu.

„O piaţă financiară dereglementată orbeşte a favorizat marea criză financiară izbucnită în 2008. Pe pieţe în general, prin reglementare, se încearcă limitarea abuzului de poziţie dominantă, coluziuni (înţelegeri neloiale), speculaţii fără limită (inclusiv vânzări în lipsă/short-selling), înşelătorii, etc.

ANRE este o autoritate pentru o bună reglementare

Am auzit un înalt oficial al ANRE care sublinia că piaţa înseamnă speculaţie; este un adevăr foarte parţial. Piaţa, alias economie liberă, înseamnă în primul rând producţie şi competiţie, inovaţie. Speculaţia nu trebuie să fie trăsătura de bază. Iar acolo unde este trebuie să intervină autoritatea de reglementare, alte instituţii. Fără reglementări adecvate, o piaţă o ia razna, este împiedicată chiar funcţionarea economiei. Iar acum în Europa avem cvasiregim de război, cel puţin în domeniul energiei. Să fie lăsaţi traderii să facă legea pe piaţă, la propriu şi la figurat? În România, ANRE nu este agenţie pentru dereglementare, aşa cum BNR şi ASF nu sunt autorităţi pentru dereglementarea sistemului financiar, ci pentru o bună reglementare. Oricum, trebuie să economisim energia, alte resurse. Acest deziderat reclamă preţuri care să încurajeze economisirea, chiar şi atunci când se recurge la plafonări. Iar schema de compensare a facturilor trebuie să fie sustenabilă pentru bugetul public, care are încă deficit structural mare”, afirmă Daniel Dăianu, în articolul „Războiul şi energia: când costul/preţul marginal explodează ce faci?”, publicat pe blogul OpiniiBNR.ro.

Comentarii despre sfârşitul unei „epoci a abundenţei” anunţat de preşedintele Macron

El menţionează că preşedintele Franţei a vorbit recent de sfârşitul unei „epoci a abundenţei”, altfel spus, se intră într-o er[ de penurie. În opinia sa, această formulare în sine pune în discuţie conceptul de preţ de echilibru, fiindcă aceasta ar trebui să egalizeze ca tendinţă cererea cu oferta. Dar, în lipsa unor politici publice adaptate, ar face-o cu multă excluziune socială şi economică. De aici rezultă nevoia de a redefini consumuri, de a schimba moduri/stiluri de viaţă şi producţie, de a repara relaţia cu natura. Cum se poate realiza aceasta într-o societate/economie liberă, democratică, prezintă dileme şi provocări majore.

Dăianu menţionează că preşedintele Macron nu poate fi perceput cu un Malthusian, însă este de prezumat că judecă tranziţia energetică, schimbările climatice (seceta, arşiţa, incendii, uragane-evenimente extreme tot mai frecvente şi apăsătoare), pandemia, etc, care au modificat radical mediul în care trăiesc concetăţenii săi, alţi cetăţeni europeni, lumea în ansamblu. În plus, noul război rece în care s-a intrat poate accentua utilizarea accesului la materii prime, la resurse naturale în general, ca mijloc de confruntare – cu efecte majore în privinţa costurilor de producţie, a inflaţiei, standardelor de trai. Politica accesului la resurse de bază este parte a politicii de securitate naţională.

Deşi România are resurse naturale considerabile, nu am ştiut să le capitalizăm în folosul cetăţenilor

„Aşa cum energia, pe fondul războiului din Ucraina, a devenit mare obsesie acum, în termeni analogi poate fi gândită hrana, costul ei de obţinere: pentru a avea hrană este nevoie de energie. România, spre deosebire de alte ţări din UE, are resurse naturale considerabile, inclusiv pământ arabil. Dar nu am ştiut să le capitalizăm cum se cuvine, în folosul principal al cetăţenilor români. Uniunea are reguli, există libertatea de mişcare a factorilor de producţie, economia noastră este deschisă. Dar nici să fim naivi, să ignorăm că nu puţine ţări din UE reuşesc să practice politici industriale şi agricole, de creare de avantaje competitive, de succes. Valoarea adaugată superioară nu cade din cer, numai din simplul joc al forţelor pieţei. Iar cei puternici îi domină în mod inerent pe cei slabi. Aceasta este o lecţie a istoriei economice. Pentru politici publice cu impact sunt necesare însă bugete publice robuste, venituri fiscale adecvate. Controlul resurselor vitale (inclusiv apa) este o miză geopolitică, geostrategică, formidabilă. Ruperea/dereglarea lanţurilor de aprovizionare şi producţie, regionalizarea (deglobalizarea) acestora din raţiuni strategice şi geopolitice se reflectă în costuri de producţie şi preţuri. Găsim în această stare de fapt înclinaţia tot mai mare a unor guverne de a interveni în economie, de a construi politici industriale”, argumentează Dăianu.