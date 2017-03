Daniel Constantin, amenințat cu retragerea sprijinului politic

Războiul din ALDE ia amploare pe zi ce trece. După ce Daniel Constantin a anunțat că va ataca în instanță deciziile Delegației Permanente ALDE, Tăriceanu a explicat că în momentul în care vor începe acțiunile împotriva partidului se va gândi foarte serios dacă Daniel Constantin va mai avea sprijin politic pentru a face parte din Guvern.

”Dânsul a fost susținut și numit vicepremier și ministru al Mediului de către Delegația Permanentă a ALDE. Cum să ataci acest for staturar, care te-a numit?

Declaratiile politice pe care dânsul le face mă pun serios pe gânduri. Văd că avem o diferență majoră de gândire și principii politice, dar și în ceea ce privește doctrina noastră liberală, modul în care noi ne raportăm la statul de drept, la instituțiile de forță. Dacă dumnealui vrea să se poziționeze ca om al sistemului, atunci noi nu suntem pe aceeași lungime de undă.

În momentul în care va începe să demareze acțiuni împotriva partidului, atunci sigur că voi începe să îmi pun problema dacă acest lucru mai are sens (menținerea în Guvern n.r.)”, a spus Tăriceanu.

De asemenea, Tăriceanu nu a exclus nici varianta excluderii lui Daniel Constantin din ALDE sau o remaniere guvernamentală, notează stiripesurse.

Călin Popescu Tăriceanu nu a exclus ipoteza în care Daniel Constantin se pregătește să rupă ALDE, pentru a-și face partid alături de Victor Ponta.

”Să știți că sunt posibile aceste scenarii. Eu nu pot în momentul de față decât să fac conexiuni. Am văzut în Parlamentul European că este un eurodeputat apropiat al PC, care mă așteptam să fie în grupul nostru, dar am văzut în zilele acestea reînvierea unui partid naționalist. Nu știu ce gânduri și ce implicare are domnul Daniel Constantin”, a mai precizat Tăriceanu.