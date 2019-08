Daniel Barenboim şi Martha Argerich în festivalul BBC Proms

La Londra continuă festivalul BBC Proms, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate muzicii clasice din lume, derulat în acest an din 19 iulie până în 14 septembrie. Luni, 12 iulie 2019, în cadrul seriei amintite are loc, la Royal Albert Hall, un concert susţinut de celebra pianistă Martha Argerich şi Orchestra West Eastern Divan, sub bagheta dirijorului Daniel Barenboim.

În program – Simfonia a VIII-a Neterminata de Franz Schubert, Concertul nr. 1 op. 23 în si bemol minor de Piotr Ilici Ceaikovski şi Concertul pentru orchestră de Witold Lutoslawski.

Aveţi prilejul de a asculta în direct acest eveniment la Radio România Muzical, de la ora 21.30.