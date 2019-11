Dăncilă l-a devansat pe Iohannis organizând o dezbatere proprie la Palatul Parlamentului

Prezidenţiabilul PSD Viorica Dăncilă a invitat presa la ”un dialog deschis”, marţi, cu o oră înaintea dezbaterii organizate de contracandidatul său Klaus Iohannis. Ulterior anunţului, Dăncilă a scris pe Facebook că nu poate fi de acord cu fuga de asumare şi nici cu aroganţa afişată de preşedintele Iohannis.

”Cred cu tărie că această campanie are nevoie de dialog, de dezbateri, de o prezentare coerentă a viziunii pentru România şi, mai ales, de răspunsuri la întrebările oamenilor. Eu nu pot fi de acord cu fuga de asumare şi fuga de întrebări, nici cu aroganţa pe care o afişează preşedintele Iohannis şi dispreţul pentru dreptul românilor la informare. Acest elitism al domnului Iohannis şi această selecţie pe care a făcut-o pentru evenimentul de astăzi trădează de fapt teama de un dialog autentic, teama de adevăruri incomode”, a scris Viorica Dăncilă.

Întâlnirea ei cu presa a avut loc la Palatul Parlamentului, sala Spiru Haret, fiind deschisă tuturor ziariștilor dornici.

A evitat să vorbească în engleză

Vioricăi Dăncilă i s-a cerut să răspundă unei întrebări în limba engleză, însă a evitat, precizând că trebuie să înţeleagă toată lumea: ”Merkel în toate deplasările cu şefii de guvern vorbeşte în germană, să nu ducem o dezbatere în derizoriu. Avem datoria ca în România să fim mândri de limba noastră. Voi răspunde şi in engleză, dar avem o dezbatere şi toţi trebuie să audă răspunsurile. Credeţi-mă că aş fi putut să vă răspund şi în engleză.”

Ea a declarat că nu îşi asumă asaltul asupra justiţiei. Dăncilă a reluat afirmaţia conform căreia o confruntare cu Iohannis arăta cum sunt fiecare dintre ei, dar mai ales ceea ce a făcut fiecare, numindu-l pe preşedinte laş şi arogant. Ea afirmă că a avut 41 de vizite externe şi 100 de primiri la Bucureşti, în timp ce Iohannis a avut 25 de deplasări externe și 40 de primiri la Bucureşti.

Despre dosarele lui Iohannis

“A pierdut o casă, acolo se spune de fals şi uz de fals. Când apar asemenea informaţii e de datoria lui să spună ce e adevărat şi ce nu e adevărat. De ce s-a judecat cu cei doi bătrâni? Sunt multe dosare ale lui Iohannis, dar nu le am la îndemână”, a susținut Dăncilă.

Dăncilă: Îi consider pe toți tinerii ca pe propriii copii

“Îi consider pe toţi tinerii din ţară ca pe propriii copii. (…) Am luat măsuri bune pentru ţară, am crescut salariile, nivelul de trai, am arătat respect pentru părinți şi bunici prin creşterea pensiilor. Am investit, am alocat fonduri pentru comunităţile locale, trebuie să avem condiții asemănătoare şi în România cu cele din alte state membre. Să le spun că vor avea un preşedinte care să-i reprezinte cu demnitate, care nu va accepta austeritatea. Un preşedinte care a învăţat să conjuge verbul ”a construi”, nu ”a demola”. Am dezvoltat programe speciale pentru tineri şi acesta este drumul pe care trebuie să mergem dacă vrem ca tinerii să nu mai plece. Avem tineri bine pregătiţi, apreciaţi în ţările unde au mers, nu au văzut un preşedinte care să dea socoteală în Europa, ci să lupte pentru propria ţară. Am făcut un pas în acest sens prin preşedinţia rotativă. Să-i facem mândri că sunt români!”, spune ea.

”Ne asumăm istoria partidului şi lucrurile bune şi rele, învăţăm să nu respectăm greşelile liderilor noştri. Dragnea a avut şi lucruri bune şi lucruri rele. Să nu uităm programul de guvernare şi câştigarea alegerilor cu un procent foarte mare”, a afirmat Dăncilă.

Despre asaltul asupra justiției

Întrebată despre asaltul PSD asupra justiţiei, a răspuns: ”Nu-mi asum aceste lucruri. Nu aţi văzut premierul Dăncilă făcând un asalt asupra justiţiei. Întrebarea trebuie adresată lui Iohannis. Preşedintele României nu trebuie să intervină în justiţie, trebuie să fie un model privind raportarea la justiţie. Există democraţie în PSD, nu dictatură şi deciziile se iau în forul statutar. Nu sunt membru al Parlamentului”.

Întrebări pentru adversar

“Chiar dacă Iohannis nu doreşte o dezbatere, aş vrea ca, prin intermediul presei, să răspundă la o serie de întrebări”, a precizat Dăncilă.

“1. Activtatea sa. NU am să-l întreb ce a făcut în 5 ani, ci de ce nu a făcut nimic în cei cinci ani de mandat. Singura preocupare a fost bifarea unui nou mandat. Cum v-aţi simţit când aţi primit lunar salariul fără să faceţi nimic?

În 2014 a promis că va renunţa la imunitate: De ce i-aţi minţit pe români? Nu aţi renunţat. Eu nu am avut nevoie de imunitate în funcţia de premier. De ce vă este frică să renunţaţi la imunitate? Nu cumva dosarele penale şi problemele cu justiţia vă sperie? La Sibiu Iohannis a promis că România va intra în Schengen. Vă asumaţi acest eşec al politicii externe? În cinci ani acest lucru ar fi putut fi rezolvat. România îndeplineşte toate criteriile, dar nu am intrat. Dvs. ne-aţi reprezentat în Consiliul European, este o decizie politică şi puteţi vorbi cu cei care s-au opus. A declarat că i-ar reeduca pe pesedişti. Românii nu trebuie jigniţi indiferent de partidul din care fac parte. Nu sunt de acord să-i jigniţi nici pe cei din PNL, USR, PMP… Credeţi că aceasta este atitudinea pe care trebuie să o aibă preşedintele tuturor românilor? A ieşit cu un discurs antidemocratic şi antieuropean. PSD trebuie să dispară, primarii PSD trebuie să dispară. Cum explicaţi protocolul semnat cu PSD, cu Adrian Năstase? Cum explicaţi că aţi vrut să fiţi premier din partea PSD? Avantajul personal este mai important decât avantajul naţional…

Sunt multe întrebări la care ar trebui să răspundă, dar nu este dispus la efort. De unde ştiu cei din apropierea dvs că trebuie să mă pregătesc de o întâlnire cu procurorii? Aceasta este justiţia independentă pe care o vreţi în România?”, a întrebat Dăncilă.

Atitudinea către presă

“Cred că trebuie să ai o abordare corectă faţă de presă. Klaus Iohannis vrea doar o dezbatere cu cei pe care-i agreează sfidând românii care l-au votat şi nu l-au votat.

Văd teama de dialog autenic, de întrebări, de adevăruri incomode. Am avut multe jigniri din partea lui Iohannis, mincuni. O confruntare arăta cum suntem fiecare dintre noi, cum suntem pregătiţi pentru funcţia prezidenţială, dar şi ce am făcut: Iohannis în cei cinci ani, iar eu într-un an şi 9 luni. Aveam o responsabilitate să venim cu un raport al activităţii şi propria viziune”, a conchis Dăncilă.