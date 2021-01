Dăncilă îşi lansează o carte-interviu

Fostul premier Viorica Dăncilă anunţă că îşi va lansa o „carte-interviu” în care vorbeşte despre „provocările perioadei”, dar şi despre relaţia cu Liviu Dragnea.

„Pentru a răspunde curiozităţii prietenilor şi neprietenilor, confirm faptul că foarte curând va avea loc lansarea unei cărţi-interviu, pe care am realizat-o în colaborare cu jurnalista Marga Niţu. Am vorbit despre multe dintre provocările perioadei în care am fost prim-ministru, inclusiv despre relaţia cu Liviu Dragnea, dar şi despre campaniile electorale din 2019 şi colaborarea cu cei care astăzi conduc PSD”, a transmis Dăncilă.

Ea spune că a fost şi rămâne „social-democrată şi un om de echipă” şi că din acest motiv a amânat lansarea volumului pentru perioada post electorală: „Acesta e motivul principal pentru care am amânat lansarea acestui volum pentru perioada post-electorală. Sunt lucruri care trebuie spuse, fiindcă PSD nu se poate reclădi decât pe adevăr şi pe analiza obiectivă a problemelor trecutului”.

Volumul „Viorica Dăncilă – partea ei de adevăr” este un interviu amplu realizat în colaborare cu jurnalista Marga Niţu.