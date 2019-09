Dăncilă bate țara în lung și-n lat să mobilizeze electoratul PSD

Premierul a făcut apel către cetăţeni să semneze pactul pentru bunăstarea ţării

Premierul Viorica Dăncilă a fost primită de mai mulţi susţinători în vizita de la Reşiţa, aceştia apreciind în special creşterea pensiilor din ultimul an. Dăncilă a făcut apel către cetăţeni să semneze pactul pentru bunăstarea ţării, astfel încât, indiferent de guvernare, pensiile să nu fie tăiate.

„Vă mulţumim că ne-aţi crescut pensiile. Extraordinar”,a spus o femeie care a întâmpinat-o pe Viorica Dăncilă la Reşiţa. „Dacă noi nu ne trezim acum, va fi rău de noi. Transilvania o desparte Iohannis”, a spus un susţinător. „Eu am încredere în oameni”, a răspuns Dăncilă.

Viorica Dăncilă s-a aflat vineri la Reşiţa. Aici a declarat despre Klaus Iohannis că “face ceea ce ştie dânsul cel mai bine, adică nu ţine cont de nimeni, decât de opinia domniei sale, chiar dacă de multe ori lucrurile pe care le face sunt împotriva Legii Fundamentale”. Premierul a făcut apel şi către cetăţenii români să semneze pactul pentru bunăstarea ţării, astfel încât, indiferent de guvernare, pensiile şi salariile să nu mai fie tăiate. Liderul PSD a afirmat că a văzut din partea partidelor de opoziţie doar vorbe şi dezinteres.

Dăncilă: Nu știu cum s-a votat în cazul Kovesi

Premierul Viorica Dăncilă a declarat vineri că nu ştie cum a votat ambasadorul României la UE, Luminiţa Odobescu, în legătură cu desemnarea Laurei Codruţa Kovesi pentru postul de procuror-şef european, comentând astfel faptul că preşedintele Klaus Iohannis a afirmat că i-a comunicat Luminiţei Odobescu propria poziţie, aceea de susţinere a lui Koves,i şi în contextul în care Guvernul a anunţat explicit că nu susţine această candidatură. ”Nu pot să vă spun cum a votat (Luminiţa Odobescu – n.r.). Eu am spus punctul de vedere al Guvernului, după cum ştiţi, votul este secret şi nu putem şti cum a votat. Eu am exprimat punctul de vedere al Guvernului, domnul preşedinte, ca de obicei, are propriul punct de vedere, domnul preşedinte încalcă Constituţia, nu poţi să îi ceri să nu se amestece într-o astfel de situaţie, face ceea ce ştie dânsul cel mai bine, adică nu ţine cont de nimeni decât de opinia domniei sale, chiar dacă de multe ori lucrurile pe care le face sunt împotriva legii fundamentale şi aceste afirmaţii sunt dublate de decizia Curţii Constituţionale”, a spus Dăncilă, argumenând cu modul în care preşedintele Iohannis a interpretat decizia CCR privind conflictul constituţional pe tema numirii miniştrilor.

Noi gafe de exprimare

Premierul Viorica Dăncilă a participat, vineri, la o conferinţă de presă după o şedinţă a Comitetului Executiv Judeţean PSD Caraş-Severin şi a făcut mai multe gafe. Premierul a vorbit despre ”prezumţia de vinovăţie”, încercând să explice de ce nu a susţinut Guvernul candidatura Laurei Codruţa Kovesi pentru funcţia de procuror-şef european, dar şi despre faptul că în afara ţării nu este apreciat faptul că ”ne bătem” români contra români. În plus, premierul a vorbit despre faptul că românii nu vor mai trăi cu frica că ”li se va tăia” pensiile şi salariile şi despre fiecare primar care a venit cu ”propriul program de guvernare”. ”Aşa cum noi am venit cu un program de guvernare la nivel naţional, fiecare primar a venit cu propriul program de guvernare, propria platformă la nivel local”, a spus Dăncilă.”Am vorbit despre un prejudiciu de imagine. Eu îmi doresc – există prezumţia de vinovăţie – nu vreau să se înţeleagă că o acuz de ceva pe doamna Laura Codruţa Kovesi sau că mă implic în justiţie, cred că justiţia trebuie să fie independentă – dar, dacă se adevereşte una din acuzaţii, atunci este clar că imaginea României va avea de suferit”, a mai spus premierul. În plus, Dăncilă a precizat că străinii nu ne vor aprecia dacă ”ne bătem”.