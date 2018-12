Dăncilă ar vrea ca Iohannis s-o sune mai des

Premierul Viorica Dăncilă l-a caracterizat, duminică seară, pe preşedintele Klaus Iohannis drept un om care nu acceptă consensul, precizând că dialogul dintre ea şi şeful statului este prin intermediul declaraţiilor, al presei, când ar putea discuta la telefon sau faţă în faţă.

„Am avut discuţii cu domnul Iohannis, i-am spus că doresc cooperare instituţională. Trebuie să mărturisesc că nu vreau să fac publice discuţiile din spatele uşilor închise. Am avut discuţii punctuale. Am avut discuţii legate de Legea Salarizării, unde am fost alături de Lia Olguţa Vasilescu. I-am explicat cum vedem noi legea, impactul bugetar, că avem bani de pensii şi salarii. Reacţia dumnealui nu a fost una care să reflecte realitatea. Am discutat despre Preşedinţie. Domnul preşedinte a spus atunci că vede că există interes pentru pregătirea Preşedinţiei. Apoi aţi văzut declaraţiile dumnealui. Am făcut apel la pace şi unitate, domnul preşedinte a spus că este drăguţ. Vorbim prin intermediul declaraţiilor publice, prin presă, când am putea să luăm telefonul, să avem discuţii aplicate benefice pentru ţară”, a declarat Viorica Dăncilă, la România Tv.

Premierul a făcut un dezacord în încercarea de a-l caracteriza pe şeful statului. Întrebată cum l-ar descrie pe Klaus Ioahnnis, Viorica Dăncilă a răspuns: „Nu ştiu. Mi-este greu să cataloghez preşedintele României, dar e un om care nu acceptă consensul. (…) Cred că cea mai bună caracterizare e bine să ne-o face (ne-o facă – nr) românii”, a completat liderul de la Palatul Victoria.