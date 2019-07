Dăncilă: Am făcut dovada maturităţii României europene, putem fi mândri

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, vineri seară, la concertul de gală organizat cu ocazia încheierii mandatului Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene, că există toate motivele pentru a sărbători, întrucât ţara noastră a obţinut ce şi-a propus şi a avut una dintre cele mai apreciate preşedinţii.

„Am făcut dovada maturităţii României europene şi am oferit rezultate peste aşteptări, într-un context european complicat. Rezultatele obţinute deschid oportunităţi noi pentru România. Avem acum o poziţie consolidată la nivel european. Este unul dintre marile câştiguri ale României ca stat membru al Uniunii Europene”, a spus Dăncilă, menţionând: „Românii pot fi mândri, ne-am ridicat la înălţimea provocării”.

„Am demonstrat că România a abordat acest mandat, înainte de orice, ca pe o misiune în slujba cetăţenilor europeni. Am construit toate acţiunile noastre în jurul conceptului de coeziune. Am lucrat în acest spirit şi am reuşit să obţinem rezultate importante, calitativ şi cantitativ, pentru cetăţenii europeni şi să menţinem unitatea în susţinerea proiectului european”, a spus Dăncilă, în discursul ţinut vineri seară, la Ateneul Român.