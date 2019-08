Dana Gîrbovan a demisionat din magistratură

Premierul Viorica Dăncilă a trimis la preşedintele Klaus Iohannis propunerile de noi miniştri: Dana Gîrbovan la Justiţie, Şerban Valeca la Educaţie şi Mihai Fifor la Afaceri Interne. De asemenea, au fost validate ca propuneri de vicepremier Ana Birchall la parteneriate strategice şi Iulian Iancu pe probleme economice.

Judecătoarea Dana Gîrbovan a demisionat din magistratură.

„Azi, 26 august 2019, la ora 9:00, am înregistrat la Secţia pentru judecători a CSM solicitarea de a se lua act de demisia mea din magistratură. În toată activitatea de judecător am spus ceea ce am crezut şi am crezut în ceea ce spun, chiar dacă nu era pe placul unei majorităţi de moment. Odată ce am acceptat de principiu propunerea de a conduce Ministerul Justiţiei, mi se pare firesc să îmi dau demisia din magistratură, pentru ca procedura efectivă de numire să poată fi iniţiată”, a scris Gîrbovan.