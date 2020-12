Dan Petrescu va antrena în Arabia Saudită

Dan Petrescu nu a dus lipsă de oferte după ce s-a despărţit de CFR Cluj. S-a vorbit că ar avea oferte de la echipe din Scoţia, Rusia, Zona Golfului, din Bulgaria etc. Acum se dă drept sigur că Dan Petrescu va semna un contract cu Al Nassr Riad, din Arabia Saudită. Negocierile dintre cele două părţi sunt foarte avansate şi şansele ca mutarea să se facă în câteva zile, la fel.

Doar că, dacă contractul va fi semnat, românul va antrena pe Al Nassr într-un moment în care echipa trece printr-o perioadă dificilă în Arabia Saudită, fiind ultima în clasament, cu 4 puncte în 8 etape.

Dan Petrescu va avea un salariu foarte mare, aproximativ 2 milioane de euro pe an la care se vor adăuga diverse bonusuri. În funcţie de îndeplinirea unor condiţii, salvarea de la retrogradare, un loc pe podium, un trofeu etc, Petrescu ar putea trece de 2.5 milioane de euro pe an.

Se mai spune că Dan Petrescu va merge la Al Nassr cu unul dintre favoriţii lui de la CFR Cluj, cu mijlocaşul Damjan Djokovic (30 de ani).

Al Nassr a fost campioană de 9 ori în Arabia Saudită, ultima dată în 2019. Valoarea lotului este de 42.230.000 euro, iar cel mai bine cotat jucător este mijlocaşul argentinian Gonzalo Martinez cotat de transfermarket la 16 milioane de euro.

Tot în Arabia Saudită antrenează şi Răzvan Lucescu, cel care o pregăteşte pe Al Hilal. Lucescu este lider în Arabia Saudită, cu 19 puncte, iar în sezonul trecut a cucerit Cupa şi Campionatul.