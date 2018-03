Dan Perjovschi va lansa volumul bilingv „Cartea carnetelor”, la Muzeul Belvedere din Viena

Volumul bilingv „Dan Perjovschi. The Book of Notebooks/ Cartea carnetelor” (contribuţii de: Jelena Vesić, Alina Şerban, What, How & for Whom / WHW, Kristine Stiles) va fi lansat pe 21 martie, la ora 19.00, la Salon für Kunstbuch din cadrul Muzeului Belvedere din Viena. La eveniment vor participa artistul Dan Perjovschi şi istoricul de artă şi curatorul Alina Şerban.

Publicată într-un tiraj limitat, „Dan Perjovschi. The Book of Notebooks/ Cartea carnetelor” este parte a programului editorial P+4 Publications, iniţiat de Asociaţia Pepluspatru, dedicat artiştilor români contemporani. Fiind rezultatul colaborării şi dialogului dintre editor, artist şi designer, seria propune o explorare a mediului cărţii ca spaţiu de cercetare şi reformulare aprofundată a ideilor şi temelor abordate anterior de artişti în practica lor.

„Dan Perjovschi.The Book of Notebooks/ Cartea carnetelor” este un proiect editorial inedit care urmăreşte consemnarea naraţiunilor grafice ale lui Dan Perjovschi pornind de la cercetarea arhivei artistului, ce constă într-un număr de aproximativ 250 de carnete. Începând cu sfârşitul anilor ’80, carnetele devin un spaţiu de lucru, deopotrivă public şi privat, unde artistul notează fapte istorice şi evenimente cotidiene, situaţii şi momente expoziţionale care i-au definit traseul artistic şi care, într-un sens mai larg, (re)compun în paginile publicaţiei peisajul complex al societăţii româneşti şi internaţionale din ultimii 25 de ani, aducând în prim-plan destinul (particular) al artistului est-european.

Reunite pentru prima dată în paginile unei cărţi, seria de carnete selectate de editor capătă dimensiunea unui meta-jurnal de observaţie în care Dan Perjovschi îşi consemnează sistematic, prin desen sau text, cu ocazia călătoriilor sale sau a perioadelor de lucru în ţară, observaţiile şi comentariile, mecanismele instituţionale curente, întâlnirile, prieteniile, habitus-urile zilnice. Acestea alcătuiesc la final secvenţele unei naraţiuni extrem de personale despre fragilitatea artei şi a vieţii artistului, despre raporturile extrem de schimbătoare dintre artă şi societate, dintre cotidian şi sistemul artistic instituţional.

Cele 576 de pagini includ carnete realizate deDan Perjovschi între anii 1994 şi 2017, alături de patru texte redactate special pentru acest volum, aparţinând unor apreciaţi istorici de artă şi curatori.

Dan Perjovschi locuieşte şi lucrează în Bucureşti şi Sibiu. A avut expoziţii personale în muzee precum: Tate Modern Londra, MoMA New York, Vanabbemuseum Eindhoven, Macro Roma, Moderna Museet Stockholm, Reykyavik Art Museum sau Kiasma Helsinki.

Cea mai recentă expoziţie personală „Drawing Politics“ a avut loc la Reinbeckhallen, Berlin în 2017. A participat în cadrul bienalelor de artă de la Jakarta (2015), Sao Paulo (2014), Sydney (2008), Veneţia (2007), Istanbul (2005). A primit premiul George Maciunas în 2004 şi premiul Rosa Schapire – Kunsthalle Hamburg în 2016. Dintre participările artistului la proiecte din spaţiul austriac se numără: expoziţia Mapping Bucharest: Art, Memory, and Revolution 1916–2016 în cadrul Vienna Biennale 2015 (MAK – Muzeul de Artă Aplicată din Viena), expoziţia Drawing Now (Muzeul Albertina, Viena, 2015), performance Black Belt Drawing (Atelier Archives to come – festivalul SCORES, Tanzquartier Wien, 2016), Visual Wit and Social Critique. Satire from Goya to Grosz. With an installation by Dan Perjovschi, Museum der Moderne Salzburg, 2016).

Dan Perjovschi. The Book of Notebooks / Cartea carnetelor este publicată de Asociaţia Pepluspatru – Bucureşti şi Galerija Gregor Podnar – Berlin. Cartea a fost realizată cu sprijinul lui Dan Perjovschi, Galerija Gregor Podnar – Berlin şi Hartware MedienKunstVerein – Dortmund. Proiect editorial cofinanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional (AFCN).

Salon für Kunstbuch este macheta în mărime naturală a unei librării, concepută de artistul Bernhard Cella la Belvedere 21, Viena. Mai mult de 3.000 de cărţi de artă şi de artist se acumulează în acest aranjament experimental reorganizat în mod constant de Cella. Principiul instalării, pluralitatea funcţiilor Salonului ca modalitate de expunere, ca structură arhitecturală şi intervenţie spaţială permit dezvoltarea, schimbarea şi concentrarea diferitelor linii de interogare care sunt evidenţiate prin arhiva de cărţi.