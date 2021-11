Dan Nica PSD: PNRR-ul secret al PNL şi USR arată o neconcordanţă criminală între nevoile urgente ale românilor şi planurile cinice ale Guvernului Eşuat Cîţu

Şeful Delegaţiei Române PSD din Parlamentul European, Dan Nica, atrage atenţia că, în timp ce Austria ia în serios posibilitatea unui blackout (pană de curent) în toată Europa, pregătindu-şi populaţia pentru situaţii excepţionale, PNRR-ul negociat de PNL şi USR dă undă verde dezafectării unor centre de producţie de energie electrică, fără a exista vreo alternativă de noi surse de energie care să asigure nevoile cetăţenilor în plină iarnă.

“Partidele de pe locul doi în alegerile din 2020, PNL şi USR, au negociat în secret un PNRR care, în contextul actualei avalanşe de scumpiri, va arunca noi poveri fiscale pe umerii românilor, va bloca majorarea veniturilor şi, din păcate, va abandona cetăţenii în pragul unei ierni greu de suportat, guvernarea de dreapta eşuând în a construi ceva durabil în ultimii doi ani. În demersul lor politicianist de a se ţine cu disperare de scaune, miniştrii Guvernului Cîţu au compromis o oportunitate vitală pentru România şi cetăţenii săi: Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă. Populaţia a fost lăsată descoperită în plină iarnă, fără nicio strategie concretă în faţa unor angajamente care arată, din nou, o neconcordanţă absolut inconştientă, chiar criminală, între nevoile urgente ale românilor şi planurile guvernanţilor. Înţeleg acum raţiunea cinică de a ţine la secret PNRR”, a declarat eurodeputatul PSD.

Dan Nica a explicat că, în timp ce Austria ia în serios posibilitatea unui blackout (pană de curent) în toată Europa, pregătindu-şi populaţia pentru situaţii excepţionale şi ameninţări ipotetice, cum ar fi o pană de curent, situaţie care poate fi evitată prin construirea unor noi capacităţi de producţie, din Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă negociat după perdea de PNL şi USR reiese clar că până la finalul acestui an vor fi dezafectate mai multe centre de producţie de energie electrică, fără a exista vreo alternativă care să asigure nevoile cetăţenilor în plină iarnă. Astfel:

1. Până în semestrul 2 (S2) 2021 va fi dezafectată o capacitate instalată de1695 MW de producţie de energie electrică.

2. În 2021 (S1) şi 2022 ( S1 şi S2) – dezafectarea unei capacităţi instalate cumulate de 2355 MW de producţie de energie electrică pe bază de cărbune/lignit.

3. Din 2021 (S2) şi până la finalul lui 2025 se are în vedere dezafectarea unei capacităţi instalate cumulate de 3780 sau 4590 MW.

Şeful Delegaţiei Române PSD a menţionat că, deşi se prevede înlocuirea parţială cu capacităţi de producţie pe gaz, orientate către viitor, flexibile şi eficiente de 1300 MW începând cu anul 2021 (S2) şi până la finele lui 2025, abia în 2023 (S2) va avea loc semnarea contractelor, în 2025 (S2) se va desfăşura a doua rundă de proceduri de licitaţii, iar abia în 2026 (S1) se va implementa punerea în funcţiune şi racordarea la reţea a unei capacităţi suplimentare de cel puţin 3000 MW de energie din surse regenerabile (eoliană şi solară).

Biroul de presă al PSD