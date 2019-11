Dan Barna i-a cerut autograf lui Piersic

Liderul USR Dan Barna scrie pe Facebook despre întâlnirea cu Florin Piersic în Aeroportul Cluj-Napoca, povestind că a ieşit din logica de campanie şi are din nou ocazia să se bucure fără grijă de întâmplările simpatice. Barna afirmă că actorul i-a vorbit despre încredere, despre viitor şi despre mult suflet, iar el i-a cerut un autograf pe agendă.

”Întâmplare de sâmbătă. Acum, că am ieşit din logica de campanie, am din nou ocazia să mă bucur fără grijă de întâmplările simpatice ale câte unei zile. Am avut bucuria să îl întâlnesc în aeroport în Cluj pe Florin Piersic. Nu ne cunoşteam, dar toate întâmplările ultimelor luni l-au făcut să-mi vorbească cu căldura şi energia lui inegalabile despre încredere, despre viitor şi despre mult suflet”, relatează liderul USR într-o postare pe Facebook. El spune că a fost un autentic sentiment de bine, pentru care i-a mulţumit.