Dan Andronic, audiat la DNA

DNA anunţă că Dan Andronic este urmărit penal pentru mărturie mincinoasă şi favorizarea făptuitorului, jurnalistul fiind acuzat că pe 22 septembrie 2016, audiat fiind în prezentul dosar, ar fi minţit sub jurământ.

Este vorba despre dosarul în care mai multe persoane, printre care Ioana Băsescu şi Elena Udrea, sunt cercetate pentru fapte de corupţie în legătură cu plata unor servicii prestate în campania electorală din anul 2009 din bani despre care există suspiciunea că au provenit din săvârşirea unor infracţiuni. În acest dosar, Dan Andronic a fost audiat la data de 22 septembrie 2016, notează Mediafax.

Procurorii spun că „în depoziţia luată sub jurământ, a făcut declaraţii necorespunzătoare adevărului cu privire la aspecte esenţiale ale cauzei asupra cărora a fost întrebat, urmărind prin aceasta împiedicarea / îngreunarea tragerii la răspundere penală a unora dintre persoanele inculpate.”

„Suspectul Andronic Dan-Cătălin a făcut afirmaţii mincinoase cu privire la semnificaţia sumelor de bani încasate de către societatea DA Communication Media SRL, la care era asociat, de la societăţile administrate de inculpatul Francesco Giovanni – Mario, încercând să acrediteze ideea că persoanele inculpate nu au participat la săvârşirea faptelor de care erau acuzate şi că sumele nu au nicio legătură cu consultanţa politică prestată de suspect în cadrul campaniei electorale”, transmite DNA printr-un comunicat de presă.

Andronic, cercetat alături de Ioana Băsescu şi Elena Udrea

Jurnalistul Dan Andronic a mers, marţi, la sediul DNA, pentru a fi audiat în dosarul în care sunt cercetate Ioana Băsescu şi Elena Udrea, au declarat surse judiciare pentru Mediafax. Andronic a fost însoţit de un avocat.

„Eu sunt personalitatea pe care o aşteptaţi. E Săptămâna Patimilor, trebuie să te aştepţi la tot”, a declarat Dan Andronic înainte de audieri.

Surse judiciare au declarat că jurnalistul este audiat în dosarul în care Ioana Băsescu, fiica fostului preşedinte al României, este cercetată pentru instigare la abuz în serviciu şi la spălare de bani, în legătură cu campania electorală din anul 2009. Şi Elena Udrea este cercetată în acest dosar. Procurorii o acuză pe Elena Udrea că a fost cea care a realizat legătura dintre persoanele care obţineau banii pe cale nelegală şi prestatorii de servicii legate de campanie.

Jurnalistul Dan Andronic a publicat, luni, un articol în evz.ro, în care susţinea că în seara celui de al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din 2009 a mers la locuinţa lui Gabriel Oprea, în calitate de consultant politic, unde se aflau, printre alţii, George Maior, şef al SRI la momentul respectiv, Florian Coldea, prim-adjunct al directorului SRI, şi Laura Codruţa Kovesi, la momentul acela procuror general al României. Dan Andronic scria că Florian Coldea şi Laura Codruţa Kovesi erau preocupaţi, în seara alegerilor, de victoria lui Traian Băsescu.

Laura Codruţa Kovesi a refuzat, marţi, la Curtea de Apel Ploieşti să comenteze afirmaţiile jurnalistului. În replică, Andronic a precizat : „Nu comentează, asa e când nu ai răspunsuri”.

După audiere, jurnalistul a fost întrebat de reporteri dacă citaţia a fost primită înainte de a face dezvăluirile, acesta precizând: „Nu pot să vă spun, v-am mai spus că este Săptămâna Patimilor şi luaţi-o ca atare. Am început să scriu acum o lună şi jumătate, dacă credeţi că am primit citaţia acum o lună şi jumătate, vă înşelaţi. Primele dezvăluiri la care nici acum nu am răspuns, au fost făcute acum o lună şi jumătate.”