Dacian Nastai: Satisfacţia obţinerii victoriei este imensă

Spune antrenorul sătmărean după FCSB – Craiova 3-2 (1-1)

Aşa cum se ştie, din această iarnă Dacian Nastai este unul din secunzii lui Mihai Teja, antrenorul echipei FCSB. Cum FCSB a avut duminică un meci foarte greu, cu Universitatea Craiova, meci câştigat cu scorul de 3-2, iar Dacian a fost prezent pe bancă, am vrut să ştim cum a trăit el acest important meci.

Felicitări pentru victorie Dacian! Cum a fost?

Extrem de greu. A fost primul meu derby petrecut pe banca echipei la care mi-am dorit să ajung din copilărie. A fost o atmosferă deosebită în teren şi în tribune. Iar satisfacţia obţinerii victoriei în faţa unui adversar valoros cu care ne luptăm pentru locul 1 este imensă.

Ce a contat cel mai mult în obţinerea celor trei puncte?

Au fost mai multe aspecte care au contat. Pregătirea jocului în zilele premergătoare, susţinerea suporterilor, atitudinea jucătorilor etc. Dar revenirea şi mobilizarea imediată a jucătorilor noştri după golul încasat în debutul părţii a doua a contat mult. Jucătorii au dat dovadă de multă tărie de caracter, aşa că am reintrat rapid în joc, am egalat printr-un gol frumos fapt care ne-a permis să ne facem jocul nostru până în final. Şi să marcăm apoi golul victoriei meritate care ne-a adus trei puncte.

Şi rămâneţi la o lungime de CFR, ocupanta locului 1…

Aşa este. Dar în playoff fiecare joc va fi ca o finală de campionat. Va fi o presiune imensă pe umerii noştri, pe ai jucătorilor. Dar sper să facem faţă, iar când vom trage linie să ne bucurăm cu toţii.

Ştiu că, printre altele, te ocupi şi de prezentarea analizelor video ale jocului echipelor adverse, ale propriilor jucători. Aţi făcut asta înainte de joc?

De mai multe ori. La acest nivel fiecare detaliu contează. Şi vreau să cred că la obţinerea victoriei a contat într-o oarecare măsură şi munca mea.

Nu îţi este dor de Satu Mare?

Câteodată da, mai ales că sunt departe de familie. Dar, am spus asta de mai multe ori, mi-am dorit dintotdeauna să ajung la această echipă. Sunt la echipa pe care am iubit-o din copilărie. Nu-mi este uşor, dar sunt fericit că am ajuns să lucrez la cea mai mare echipă din istoria fotbalului nostru.

O ultimă întrebare. Va câştiga FCSB campionatul?

Asta ne dorim cu toţii. Sper că vom reuşi să readucem titlul în vitrina noastră.