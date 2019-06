Dacian Nastai: Am contract cu FCSB până în 2021

Dacian Nastai s-a aflat într-o scurtă vacanţă la Satu Mare. Din păcate nu am reuşit să ne întâlnim cu el, cele câteva zile petrecute la Satu Mare fiind dedicate familiei. Totuşi, am vorbit de mai multe ori la telefon, ultima dată în cursul zilei de marţi când am aflat câteva lucruri interesante.



Dacian, mai eşti la FCSB?

Sigur că sunt la FCSB. Mai am contract doi ani cu clubul.

Cum poţi caracteriza activitatea ta la echipa de seniori?

Extrem de utilă din punct de vedere profesional. Sper şi cred, că tot ce am făcut, să fi fost util şi pentru jucători.

Ai fost secundul lui Mihai Teja care şi-a dat demisia. Care este statutul tău la FCSB?

Sunt director tehnic la loturile de juniori ale clubului. La toate echipele care joacă fotbal în 11. Cu alte cuvinte coordonez activitatea echipelor de la U15, până la juniorii U19. Tocmai ne pregătim să plecăm joi în Franţa, la Nantes, cu echipa de juniori U17.

Se spune că Bogdan Andone, fostul antrenor al Olmpiei şi secund al lui Mihai Teja, va prelua conducerea tehnică a FCSB-lui. Ştii ceva?

Nu pot să confirm sau să infirm informaţia dumneavoastră. Dar cred că Bogdan poate face faţă provocării. Profesional este foarte bine pregătit. Eu personal, chiar dacă la Satu Mare, nu am avut o relaţie apropiată, am colaborat foarte bine la FCSB.

Cu fotbalul din Satu Mare mai ai contacte?

Da, doar am rămas sătmărean cu sufletul, iar familia mea locuieşte la Satu Mare. Citesc ce se scrie despre Satu Mare, mă bucur că la LPS creşte o echipă valoroasă (U17). În acelaşi timp sper ca Satu Mare să aibă o echipă de Liga 3 în sezonul următor.