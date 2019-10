Dacian Cioloș se vede premier

Președintele PLUS, Dacian Cioloș, se autopropune premier. Acesta spune că Alianţa USR PLUS este pregătită să intre „mâine” la guvernare. Cioloș este de părere că România nu are nevoie de înţelegeri pe termen scurt.

„Acum, nu văd un proiect politic. Noi cu asta venim, Alianţa USR PLUS, cu un proiect politic. De asta are nevoie România acum, nu de cârpeli şi de înţelegeri pe termen scurt. Evident, ţara trebuie guvernată. Şi nu ne e teamă să ne asumăm lucrul ăsta. Eu am spus-o de mai multe ori – mâine intrăm la guvernare dacă e cazul, dacă avem condiţiile să ne punem în aplicare obiectivele pe care le avem. Da, dacă am avea susţinere pentru obiectivele noastre politice, eu unul mi-aş asuma şi această responsabilitate de prim-ministru sau să susţin un astfel de Guvern”, a spus liderul PLUS.

El a adăugat că PLUS nu se află în Parlament, dar susţine proiectele USR şi a menţionat că România are nevoie de coerenţă.

„Deocamdată, colegii de la USR sunt în Parlament şi au spus în ce condiţii pot să susţină, ce tip de Guvern, pentru că de majoritate nu putem vorbi. Sunt lucruri care pot fi făcute şi acum. Eu unul aş aştepta să văd care este abordarea premierului”, a explicat Cioloş.