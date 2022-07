Cuvântul de ordine: criză!

Niciun politician de la un primar de comună, oraş sau municipiu până la şefii de stat şi guverne, de la un parlamentar până la Comisia Europeană şi Parlamentul European, nu poate susţine un discurs, nu poate da un interviu fără să rostească de zeci de ori cuvântul CRIZĂ.

De la revoluţia industrială, de la marile răscoale şi revoluţii sociale până la marile conflagraţii mondiale ale secolului 20, lumea nu s-a confruntat cu probleme atât de diverse ca în ultimii trei-patru ani.

Punctul culminant pare să fie anul 2022. Războiul din Ucraina s-a suprapus peste o criză sanitară provocată de pandemie, dar şi peste criza energetică incipientă, ce se făcea deja simţită. Războiul a intensificat-o, iar sancţiunile împotriva Rusiei s-au răsfrânt şi asupra celor care le-au impus.

În problema multiplelor crize, luările de poziţie ale diverşilor oficiali sunt mai mult sau mai puţin radicale. De pildă guvernul Spaniei respinge planul Comisiei Europene de reducere a consumului de gaz. În acelaşi timp Spania denunţă pasivitatea Uniunii Europene.

Din cauza disputelor interne pe marginea măsurilor anti-criză, premierul Italiei a anunţat că îşi dă demisia. Pentru implicarea prea agresivă împotriva Rusiei în criza războiului ucrainean, şi-a prezentat demisia premierul Marii Britanii. A căzut guvernul Bulgariei.

Într-un scurt interval de timp trei ţări ce păreau stabile politic se confruntă cu o criză politică. Nu că restul ţărilor europene nu ar avea probleme, dar nu au ajuns încă în situaţia de a-şi dărâma guvernele.

Redevenită jandarmul lumii, America are propriile probleme interne, de la revoltele împotriva legii care interzice întreruperea sarcinilor, la caniculă şi schimbările climatice.

Campioana creşterii economice, China şi-a încetinit ritmul de dezvoltare. Situaţia reală a Rusiei este bine ascunsă de propaganda Moscovei, dar ne putem imagina că ruşii se confruntă cu mari greutăţi.

În contextul relaţiilor tensionate SUA-Rusia, ne putem întreba dacă Vladimir Putin este cu mult mai sănătos decât preşedintele Joe Biden, care având Covid este la izolare şi supus unui tratament.

În acest concert general al plângerilor, se distinge vocea Olenei Zelenska, soţia preşedintelui Ucrainei, care face apel la Congresul SUA pentru a trimite cât mai urgent şi cât mai multe arme în Ucraina.

Trebuie remarcată declaraţia publică a lui Nicolae Ciucă, premierul nostru, care îi asigură pe cetăţenii români că la iarnă nu vor avea probleme cu gazul, dar nici cu produsele alimentare.

Vom avea, în viitorul apropiat, noi garnituri de trenuri nepoluante, pe hidrogen, în valoare de aproape un miliard de euro. Păcat că nu avem cale ferată pe măsura noilor trenuri. Acum, în plină vacanţă, CFR-ul a scos vagoanele de dormit Satu Mare-Constanţa. Probabil se vor reintroduce după ce vor fi achiziţionate trenurile pe hidrogen, nepoluante, dar ar fi bine ca până atunci şi litoralul românesc să se ridice la nivelul celui din Bulgaria.

Dacă au mari probleme continentele, ţările mari şi mici, evident că şi comunităţile locale au problemele lor specifice. Fiecare localitate, mare, mijlocie, mică, are criza ei. Unele sunt nemulţumite de primar, altele de consiliul local. O parte din comune şi oraşe sunt nemulţumite de prestaţia Consiliului Judeţean. Judeţele sunt nemulţumite de guvern. Guvernele, aşa cum am văzut că este cazul Spaniei, sunt nemulţumite de prestaţia Comisiei Europene şi a UE în general.

Când şi cum se va termina această criză care suferă mutaţii la fel de radicale ca virusul care ameninţă că se întoarce?

Ziua în care la televizor, în ziare, în parlament, la şedinţele de consilii locale, pe stradă, nu se va auzi cuvântul CRIZĂ este încă foarte departe.