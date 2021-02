Cursanţi ai Şcolii de Arte Satu Mare, premiaţi la “Winter Music Stars”

Din cauza pandemiei, anul trecut copiilor şi tinerilor obişnuiţi să participe an de an la diverse evenimente competiţionale, în funcţie de profilul studiat, le-a fost destul de dificil. Totuşi, pentru că lumea s-a mutat de ceva vreme în mediul online, organizatorii de concursuri au găsit soluţii pentru a nu sista evenimentele sau a nu le amâna pe un alt an. Bineînţeles, acolo unde a fost posibil.

Asociaţia Culturală Music Stars Bucharest a organizat recent prima ediţie a Concursului “Winter Music Stars”, un eveniment artistic de talie internaţională la care Satu Mare, prin elevi ai Şcolii de Arte, a radiat pur şi simplu, sătmărenii obţinând numeroase premii. Concursul a avut loc în perioada perioada 14 decembrie 2020 -28 ianuarie 2021 şi organizatorii şi-au propus să construiască prin el o comunitate muzicală bazată pe valori morale şi corectitudine.

Scopul competiţiei artistice deschise tuturor vârstelor a fost de a reuni talente muzicale din toată ţara şi de pretutindeni pentru a dezvolta preocupările muzicale şi culturale ale copiilor şi tinerilor şi pentru a educa totodată spiritul de competiţie corectă şi obiectivă. Peste 500 de copii şi tineri s-au înscris în acest concurs, iar Şcoala de Arte Satu Mare a obţinut 11 premii importante, trei locuri întâi, un premiu doi şi şapte premii trei. În ultimul an, elevii :colii de Arte Satu Mare au participat la numeroase competiţii organizate în mediul online şi de fiecare dată au obţinut premii pe măsura muncii depuse.

În rândurile de mai jos trecem în revistă premiile câştigate de sătmăreni: premiul I – Taisa Silaghi pregătită de profesorul Călin Keresztes, Andreea Pap (prof. Camelia Tăbăcaru Goia) şi Lavinia Roman (prof. Georgiana Gordea). Premiul al II-lea a fost câştigat de eleva profesoarei Georgiana Gordea – Ionela Ungureanu. Premiul al treilea a fost obţinut de Alexandra Sorian (prof. Călin Keresztes), Bianca Bledea şi Maria Oros (prof. Camelia Tăbăcaru Goia), Karina Molnar, Juliana Sfitlic, Darius Bota şi Mateo Checicheş (Georgiana Gordea).

Concursul a fost structurat pe zece secţiuni muzicale, fiecare pe mai multe categorii de vârstă: piese de iarnă (canto, folclor, instrumental, grupuri); canto Pop românesc; canto Pop internaţional (modern, clasic); muzică instrumentală folclor (vocal, instrumental); grupuri (vocal, instrumental). Evoluţiile cursanţilor Şcolii de Arte Satu Mare pot fi urmărite pe pagina de Facebook a festivalului Winter Music Stars.