CURĂŢENIE ÎN SATU MARE: TNL s-a implicat şi a strâns 750 de kilograme de deşeuri

Tineretul Naţional Liberal din Satu Mare, sub hashtag-ul #TNLSatuMare, a demonstrat sâmbătă, 16 septembrie 2023, angajamentul lor civic prin participarea la campania naţională #LetsDoItRomania.

Alături de Ocolul Silvic Satu Mare, District I Satu Mare şi UP I Noroieni, au iniţiat o acţiune de igienizare a rigolelor din zona Noroieni – Micula. În urma eforturilor lor, au reuşit să colecteze aproximativ 750 kg de deşeuri. Această campanie, parte a iniţiativei globale „Let’s Do It World!”, implică peste 190 de ţări din întreaga lume şi reprezintă una dintre cele mai mari mişcări de voluntariat la nivel mondial.

„Let’s Do It Romania!” este un proiect de amploare în România, cu obiectivul de a curăţa deşeurile din mediul natural într-o singură zi. Această acţiune subliniază importanţa spiritului civic în societate şi atrage atenţia asupra efectelor nocive ale aruncării la întâmplare a deşeurilor. Tineretul liberal din Satu Mare se află în prima linie a luptei pentru un mediu mai curat, contribuind atât la protejarea naturii, cât şi la promovarea responsabilităţii sociale.