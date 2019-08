Cupa Aliza a reunit peste 500 de persoane (Foto)

S-a trecut cu succes de ediţia cu numărul 10, iar turneul de fotbal l-a câştigat Sentierri

Nu există vară fără să se desfăşoare o nouă ediţie a Cupei Aliza. Iar în acest an s-a organizat pentru a zecea oară! Ceea ce spune multe despre acest eveniment.

Peste 500 de persoane au ajuns sâmbătă în sătucul Aliza din comuna Terebeşti. Oameni din multe părţi vin aici pentru că este un mod plăcut de a-ţi desfăşura câteva ore din ziua liberă. Aerul este mai curat, nu lipseşte voia bună, iar socializarea este multă. De dimineaţă şi până spre seară au loc o serie de activităţi, iar capul de afiş îl reprezintă turneul de fotbal. La actuala ediţie au jucat 19 echipe, împărţite în 5 grupe. Campioana ediţiei 2019 este Sentierri, echipă care în finală a dispus de Prietenii cu scorul de 2-0. În finala mică, Juventus Satu Mare a învins Termala Dindeşti la loviturile de departajare.

Câştigătoarele tuturor ediţiilor Cupei Aliza: Sentierri (2019), Voinţa Babţa (2018), Prietenii (2017), Ciocanul (2016), Ursuleţii (2015), Ursuleţii (2014), Studenţii Cluj (2013), Dinamo Satu Mare (2012), Gaşca Nebună Terebeşti (2011), Sport (2010).

Şi în acest an am avut cros olimpic la Aliza. Actuala ediţie a fost organizată de filiala Satu Mare a Academiei Olimpice Române. Iar la start s-au prezentat aproximativ 50 de participanţi care au avut de parcurs aproximativ 1.000 de metri.

Rezultate sportive:

Fotbal: locul 1 – Sentierri, 2 – Pritenii, 3 – Juventus Satu Mare, 4 – Termala Dindeşti.

Premii speciale la fotbal: golgeter – Claudiu Bumba, cel mai bun portar – Adrian Benko, cel mai tehnic jucător – Gergo Orosz.

Cros, fete: 1 – Claudia Nistor, 2 – Iulia Nistor, 3 – Delia Nistor (toate trei sunt surori)

Cros, băieţi: 1 – Elisei Silaghi, 2 – Paul Vida, 3 – Daniel Mocanu.

Baschet fete, aruncare la coş: 1 – Olimpia Berenoe, 2 – Natalia Murani, 3 – Daria Şandor.

Baschet băieţi, aruncare la coş: 1 – Bogdan Bratosin, 2 – Andrei Blidar, 3 – Marius Bulgăr.

Lungime de pe loc, fete: 1 – Livia Murani, 2 – Ioana Podină, 3 – Natalia Murani

Lungime de pe loc, băieţi: 1 – Elabas Ahmed, 2 – Marius Bulgăr, 3 – Daniel Mişca.

„Mă bucur că am ajuns la ediţia cu numărul 10. Am adus unele îmbunătăţiri şi tocmai de aceea o consider o ediţie mai specială. Acum avem teren de antrenament, nocturnă, mai multe umbrele şi mese, am făcut unele renovări şi nu numai. Şi gazonul se prezintă în condiţii mult mai bune, iar vremea a ţinut cu noi. Vor fi îmbunătăţiri şi pentru ediţia din 2020”, ne-a declarat Tudor Barbul, sufletul acestui eveniment.

Organizatorii au pus la dispoziţia participanţilor nu mai puţin de 2.470 de sarmale, platouri tradiţionale şi nu numai.

Se aduc mulţumiri: Arsi Barbul, Alexandru Contraş, Dan Viorel, Călin Dan, Costică Salai, Leontina Salai şi echipa, Elena Gurzău, Claudiu Blaga, Marian Zaha, luptătorilor de la CS Satu Mare – Cetate Ardud, Cristi Chiş, Crina Chiş, Dumitraş Gheorghe, Mircea Câmpan, Lazăr Mărcuş, Mariana Avorniciţii, Tudor Chiorean, Florin Nistor, Ionică Suceveanu, Dani Micu, Lali Ardelean, Mari şi Sorin Dudaş, echipelor participante.