Cupa AJF pentru juniori va avea loc în perioada 3-6 ianuarie 2019

Organizată an de an în vacanţa de iarnă, Cupa AJF la fotbal pentru juniori A1 se va desfăşura în acest an în intervalul 3-6 ianuarie 2019.

Ajunsă la ediţia cu numărul 6, această competiţie este deschisă echipelor de juniori din fotbalul judeţean şi, până acum, s-a bucurat de o mare popularitate în rândul tinerilor fotbalişti din judeţ.

În acest an de exemplu la turneu au participat un număr de 28 de echipe care au fost împărţite în 8 grupe. După multe jocuri frumoase, disputate pe parcursul a 4 zile, Cupa AJF 2018 a fost câştigată de juniorii de la Victoria Carei.

Turneul din 2019 se va disputa la sala de sport “Ecaterina Both”, iar informaţii mai multe despre regulament, program etc. vă vom comunica după ce AJF Satu Mare va stabili toate detaliile.