Cupa AJF 2022, primul mare turneu de la Satu Mare

Începe duminică şi se va încheia două săptămâni mai târziu

Sala de sport LPS “Ecaterina Both” se pregăteşte să găzduiască primul mare turneu de la Satu Mare din anul 2022. Despre ce este vorba? Despre Cupa AJF Satu Mare, despre care am primit recent toate datele care contează. Ne referim aici la grupe, program şi reguli. Ediţia din acest an se întinde pe o perioadă mai lungă pentru că sunt mai multe activităţi sportive în acea sală şi astfel se evită şi aglomeraţia.

În continuare vă prezentăm programul pe care l-a stabilit Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare, dar şi cele mai importante reguli.

9 ianuarie

Seria A – ora 09:30-11:45

• Olimpia Satu Mare I

• Energia Negreşti Oaş

• Luceafărul Decebal II

• Voinţa Doba

Seria B – ora 11:45-14:00

• Unirea Păuleşti I

• Someşul Oar I

• Olimpia Satu Mare II

• Venus Dumbrava

Seria C – ora 14:00-16:15

• Unirea Tăşnad

• Luceafărul Decebal I

• Recolta Dorolţ

• Someşul Oar II

Seria D – ora 16:15-18:30

• Unirea Păuleşti II

• Someşul Odoreu

• Viitorul Vetiş

• LPS Satu Mare II

16 ianuarie

Seria E – ora 15:00-17:30

• AS Căpleni I

• Sportul Botiz

• Frohlich Foieni

• Stăruinţa Berveni

23 ianuarie:

Seria F – ora 10:00-12:15

• Talna Oraşu Nou

• Fortuna Căpleni

• Ştiinţa Beltiug

• Voinţa Lazuri

Seria G – ora 12:15-14:30

• Unirea Păuleşti [3]

• Recolta Sanislău I

• Turul Micula

• CSM Victoria Carei II

Seria H – ora 14:30-16:45

• LPS Satu Mare I

• AS Căpleni II

• CSM Victoria Carei I

• Recolta Sanislău II

În 24 ianuarie, între orele 09:30-17:00 vor avea loc fazele eliminatorii:

• 9:30 – 13:30 optimi (tragere la sorti)

• 13:30 – 15:30 sferturi (tragere la sorti)

• 15:30 – 16:30 semifinale

• 16:30 – 16:50 – locul 3-4 lovituri departajare (5 lovituri)

• 17:00 – finala

Pentru buna desfăşurare a competiţiei, echipele sunt rugate să se prezinte cu minim 30 de minute înainte de începerea jocurilor. În cazul retragerii uneia din echipele de mai sus, aceasta poate să fie înlocuită cu una dintre echipele de juniori afiliate la AJF Satu Mare.

Ordinea jocurilor din grupe este urmatoarea: 1-2, 3-4, 3-1, 2-4, 1-4, 2-3.

Tragerea la sorţi după terminarea ultimului joc din ultima grupă, duminică, 23.01.2022, aproximativ ora 16:30. Orele se pot modifica în funcţie de durata jocurilor, în caz de lovituri de departajare

Din regulamentul competiţiei:

• La competiţie au drept de participare jucători născuţi în anul 2003 şi/ sau mai tineri legitimaţi la echipa care participă în competiţie. Nu se admite legitimarea (verde) dublă. Echipele satelit pot participa în competiţie. (ex. Schamagosch Ciumeşti/Stăruinţa Berveni, Voinţa Lazuri/Unirea Bercu, Unirea Tăşnad/Platanul Marna ş.a.m.d.)

• O echipă afiliată la AJF se poate înscrie cu mai multe echipe (Echipa 1, Echipa 2, ş.a.m.d.), în acest caz se întocmeşte un tabel cu fiecare echipă, aceasta fiind obligată să depună Comisiei organizatoare, înainte de începerea turneului (jucătorii fiind folosiţi numai la echipa în care se regăsesc în tabelul depus înainte de competiţie, cu excepţia portarului). Totodată, echipele participante sunt rugate completeze raportul de joc din timp.

• Durata jocului este de 2 reprize a câte 10 minute + 2 minute pauză;

• Meciurile se vor juca în sistem 5+1, pe raportul de arbitru fiecare echipă poate trece maxim 12 jucători la fiecare joc;

• Repunerea mingii în joc, de la poartă, se va face de către portar cu mâna;

• Repunerea mingii în joc, de la margine, se va face cu piciorul şi nu se poate înscrie gol direct;

• Deposedarea prin alunecare este interzisă;

• Portarul nu are voie sa prindă cu mâna o minge primită de la un coechipier in mod voit;

• La lovituri libere, lovituri de colţ sau repunerea mingii în joc de la margine, zidul trebuie să se afle la o distanţă de minim 5 metri;

• La repunerea mingii în joc de la marginea terenului este interzis a se executa direct în suprafaţa de pedeapsă adversă sau în cea proprie. Dacă se execută direct, lovitura de margine îi revine echipei adverse.

• Lovitura de pedeapsă va fi executată de la 7 metri;

• La repunerea mingii în joc de către portar cu mâna, se poate înscrie gol direct în poarta adversă;

• Nu este permisă înscrierea unui gol direct din lovitura de începere, nici în poarta proprie, nici în poarta adversă. Lovitura de începere, în acest caz, se va repeta.

Criteriile de departajare în faza grupelor sunt:

1. Numărul mai mare de puncte;

2. Rezultatul din meciul direct;

3. Golaverajul;

4. Numărul mai mare de goluri marcate în cazul în care la golaveraj cele două echipe se află la egalitate;

5. Dacă egalitatea persistă după criteriile de mai sus echipele aflate la egalitate vor executa lovituri de departajare din punctul de pedeapsă (3 lovituri şi apoi câte o lovitură, eliminatoriu);

Criteriile de calificare: se califică în optimi echipele clasate pe locurile 1 si 2 din cele 8 grupe.