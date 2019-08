Cumpănaşu spune că nu se merge doar pe varianta lupul singuratic

Este a treia săptămână în care se fac cercetări la casa groazei din Caracal

Marţi, anchetatorii au continuat cercetările la casa groazei din Caracal. Se caută probe pe care Gheorghe Dincă le-ar fi putut îngropa în gropile betonate. Este a treia săptămână în care se fac verificări. Gheorghe Dincă a mărturisit că le-a omorât pe Alexandra Măceşanu (15 ani) şi Luiza Melencu (18 ani), apoi le-a ars cadavrele.

Ieri, Alexandru Cumpănaşu a declarat că nu crede că Gheorghe Dincă este criminalul nepoatei sale. Între timp pe numele lui Dincă au apărut mai multe plângeri şi sesizări.

Noi declaraţii făcute de de unchiul Alexandrei

Marţi, cercetările au fost reluate la locuinţa inculpatului Gheorghe Dincă. A fost adus un buldoexcavator. De asemenea, anchetatorii ar putea folosi aparatură specială pentru scanat solul.

Alexandru Cumpănaşu spune că nu crede că Gheorghe Dincă este criminalul nepoatei sale, precizând că bărbatul nici măcar nu era în casă la ora la care se presupune că ar fi prins-o pe Alexandra Măceşanu vorbind la telefon cu Poliţia.

„Nu vreau să intru în paranoia să cred că este un mare complot, pot spune doar atât, este o chestiune de logică elementară. Bineînţeles că eu am început această declaraţie de astăzi spunând un lucru pe care mi-l asum şi pe care nu cred că e uşor de spus, că eu nu cred că Dincă este criminalul Alexandrei. De ce spun asta? Nu pentru că am vreo simpatie faţă de animalul ăsta, care cred că a făcut multe la viaţa lui şi a omorât mulţi oameni, ci pentru că nu are niciun sens şi nicio logică”, a declarat Cumpănaşu.

Acesta spune că Dincă nu era în casă în momentul în care se presupune că ar fi prins-o pe Alexandra vorbind la telefon cu Poliţia şi că, de aceea, nu mai crede în această ipoteză.

„Dacă acest om, acest animal, acest individ, această vieţuitoare a aflat, a prins în fapt victima vorbind la Poliţie, indiferent de cum a prins-o vorbind cu poliţiştii vorbind la 112, oameni buni, pe bune, acum s-a apucat să facă focul în curte, adică nu are sens nimic.

Pe lângă faptul dovedit că la ora la care se presupune că a intrat şi a găsit-o pe Alexandra vorbind la telefon, el nu era acolo, deci nu mai există dubiu cu privire la asta. Nu cred că cineva mai are dubii, doar să ne explice procurorii cum era, poate că între timp s-a inventat teleportarea, a inventat-o Dincă în pivniţă, din punctul meu de vedere, şi vă spun foarte serios, nu cred nicio secundă în povestea Dincă criminalul Alexandrei.

Din punctul meu de vedere, omul ăsta a plecat să facă loc şi pentru a lăsa alţi complici să o ia pe Alexandra să o mute de acolo şi să se mişte rapid”, a declarat acesta.

Unchiul Alexandrei Măceşanu a fost primit în audienţă de către procurorul-şef DIICOT Felix Bănilă. După această întâlnire, Cumpănaşu a spus că anchetatorii verifică toate pistele în cazul crimelor de la Caracal şi nu se merge doar pe varianta „lupului singuratic”, susţinând că procurorii şi poliţiştii „verifică la sânge” informaţiile apărute în spaţiul public.

„Domnul procuror şef a ţinut să mă asigure că toate pistele care au fost date şi tot ceea ce a apărut în mass-media vor fi verificate. În acest moment nu se merge doar pe varianta lupului singuratic (…) Am solicitat audierea sau reaudierea tuturor celor care au fost victime sau suspecţi în cazul de proxenetism din 2012 de la Caracal (…). Am reiterat solicitarea mea de audiere a membrilor Parlamentului şi a primarului municipiului Caracal, pentru a furniza informaţii (…) Eu cred că, oricât de mult s-ar chinui unii să scape, nu cred că mai scapă. Este o părere personală, după discuţia cu domnul Bănilă”, a declarat Cumpănaşu.

Procurorii DIICOT au făcut, în 18 aprilie 2012, 26 de percheziţii domiciliare, 19 în oraşul Balş, 3 în judeţul Gorj, 2 în municipiul Târgu – Jiu, 1 în judeţul Olt şi 1 în oraşul Filiaşi, pentru destructurarea unui grup infracţional organizat transfrontalier, constituit pe raza judeţelor Olt şi Gorj, specializat în traficul de persoane, traficul de minori, proxenetism şi spălare de bani.

Anchetatorii susţineau că cei 50 de membri ai grupării au racolat nu mai puţin de 150 de victime, femei majore şi minore, cu vârste cuprinse între 16 şi 18 ani, provenind din judeţele Olt, Dolj, Vâlcea, Argeş, Teleorman şi Gorj. Victimele erau transportate în Italia şi obligate la practicarea prostituţiei în Milano şi în zonele adiacente.

În acest fel, membrii grupării au obţinut peste 2.000.000 de euro.

Rădoi: Şefi din Poliţia Caracal anunţau infractorii înainte de a descinde

Remus Rădoi, omul de afaceri care a fost sunat de adjunctul Poliţiei Olt în seara în care a fost căutată Alexandra Măceşanu susţine că şefi din Poliţia Caracal anunţau infractorii înainte de a descinde într-un dosar.

„Am lăsat şi un memoriu care a fost direcţionat către DGIPI. Adică l-am lăsat la DGIPI pentru a investiga dacă datele oferite de mine se verifică. L-am dus la DGIPI, care a trimis un comunicat înapoi către MAI prin care spune că ceea ce eu arătam este adevărat.

Arătam că în cadrul acelui dosar în care a fost anchetat grupul infracţional au fost nişte nereguli, de la faptul că nu au existat interceptări aşa cum trebuia, pe o perioadă bună de timp, la faptul că s-a omis sau nu s-au audiat anumite victime sau faptul că s-au audiat în aceeaşi clădire cu infractorii sau faptul că cu o săptămână înainte infractorii ştiau că va urma percheziţia sau faptul că unii dintre infractori au afirmat că au legătură directă în DIICOT şi dovada clară că a sunat şi un lucrător în DIICOT, care l-a informat că e în dosar şi va urma şi o percheziţie”, a declarat Remus Rădoi.