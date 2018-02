Cum vi se par proiectele Primăriei Satu Mare?

Kereskényi Gábor anunţă sătmărenii că va menţine ritmul dezvoltării municipiului şi în 2018. Această afirmaţie vine în contextul “handicapului” cauzat de modificările Codului Fiscal ce scade bugetul local de venituri şi cheltuieli al oraşului cu 29.567.800 lei.

Executivul a alocat 25 milioane lei pentru modernizarea străzilor, peste 15 milioane lei pentru secţiunea învăţământ şi doreşte să acceseze fonduri europene în valoare de 26 milioane euro.

Edilul municipiului Satu Mare alături de city managerul Maskulic Csaba şi viceprimarul Doina Feher au susţinut miercuri 14 februarie o conferinţă de presă.

În cadrul acesteia au fost expuse principalele proiecte pe care conducerea oraşului doreşte să le implementeze în 2018. Toate în contextul în care azi 15 februarie, bugetul local de venituri şi cheltuieli va fi votat de către Consiliul Municipal.

”Aşa cum am mai atras atenţia, din păcate în acest an avem un minus mare de aproape 30 milioane lei la bugetul local. Acest lucru se datorează scăderilor drastice de venituri pe care le vom avea în urma încasărilor impozitului pe venit ca urmare a modificărilor Codului Fiscal.

Trebuie să recunoaştem că a fost o provocare şi totodată o muncă asiduă pentru ca banii sătmărenilor să fie corect împărţiţi atât pentru investiţii cât şi pentru funcţionare. Toate acestea pentru a menţine ritmul de dezvoltare a oraşului”, declară Kereskényi Gábor.

În 2018 vor fi modernizate 43 de străzi

Pentru început primarul a vorbit despre proiectele deja de-marate pe care le vor continua şi în acest an. Printre acestea se numără reabilitarea completă a Podului Decebal, finalizarea lucrărilor la drumul Careiului, finalizarea construcţiei – corp C la Liceul German, reabilitarea “blocului verde” de pe strada Ostrovului şi extinderea iluminatului public în Micro 17, Carpaţi I şi II.

În ceea ce privesc proiectele noi ce ţin de infrastrcutura rutieră trebuie să ştiţi că se are în vedere modernizarea unui număr de peste 40 de străzi, dar şi reabilitarea trotuarelor pe alte 24 tronsoane. “În 2017 am reuşit să intervenim pe 14 kilometri de carosabil.

Acum am majorat suma destinată acestor lucrări şi astfel ne-am propus ca din 2018 şi până în 2020 să alocăm anual din buget, 25 milioane lei pentru modernizarea străzilor din oraş.

În planul nostru avem deja identificate 43 de tronsoane unde va fi refăcut complet covorul asfaltic. Mai mult de atât vrem să intervenim în alte 24 de locaţii pentru reabilitarea trotuarelor”, spune edilul Sătmarului.

26 milioane euro din fonduri europene

Unul dintre cele mai importante obiective ale executivului în anul 2018 are în prim plan atragerea de fonduri europene. În acest sens serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Satu Mare a pregătit 16 proiecte ce deja au primit aviz favorabil din partea Agenţiei de Dezvoltare Regională (ADR) Nord Vest.

“În iunie 2016 când am preluat mandatul de primar am început de la zero privind accesarea fondurilor europene. Am muncit 18 luni să recuperăm timpul pierdut. Abia acum se văd rezultatele: aviz favorabil pentru proiecte în valoare de 26.9 milioane de euro prin POR 2014-2020 ” – a declarat primarul Kereskényi Gábor.