Cum va fi vremea în zilele de Rusalii?

Zilele trecute instabilitatea atmosferică s-a manifestat zilnic, ba într-o zonă, ba într-alta a ţării, provocând chiar spaimă şi pagube însemnate în anumite regiuni. De Rusalii, Agenţia Naţională de Meteorologie estimează că vremea se va încălzi, iar maximele pe ţară ar putea atinge chiar şi valori de peste 30 de grade C.

În judeţul nostru încălzirea nu va fi chiar atât de puternică, dar ne vom putea bucura şi noi de temperaturi de vară. Luna iunie a debutat cu coduri galbene de ploi, care au avut şi caracter torenţial, grindină, vijelii, descărcări electrice şi temperaturi mai scăzute decât media normală a acestei perioade, dar vine cu veşti bune în ceea ce priveşte vremea de Rusalii.

În ultimele două zile aerul s-a încălzit treptat, iar aceste valori se vor menţine şi în continuare. În nord-vestul ţării în toate cele trei zile libere cerul va fi variabil, temporar noros, sâmbătă fără precipitaţii, dar duminică şi luni vor fi posibile ploi şi averse cu descărcări electrice, dar pe perioade variabile va ieşi şi soarele.

Valorile termice maxime vor oscila în jur de 25-28 grade C, iar minimele din zori în jur de 14-16 grade C. În zonele turistice frecventate cu plăcere de sătmăreni vremea va fi uşor capricioasă, comparabilă (cu mici diferenţe) cu cea din judeţul nostru. În toată regiunea Crişana la sfârşitul săptămânii temperaturile vor creşte accentuat, astfel că de Rusalii maximele ar putea fi cu mult mairidicate decât normalul perioadei, adică 26-29 de grade Celsius.

Luni, 8 iunie, valorile vor fi apropiate mediilor multi anuale. Maximele vor fi în medie de 24-26 de grade, iar temperaturile minime se vor situa între 12 şi 14 grade C. Fenomene specifice instabilităţii atmosferice ar putea să apară pe parcursul întregului interval, dar cu precădere între 5 şi 9 iunie. În Maramureş vremea va fi mai caldă decât în mod obişnuit în această perioadă.

Maximele se vor situa între 22 şi 26 de grade C în intervalul 5 – 7 iunie. Ulterior se vor încadra între 24 şi 26 de grade C, iar minimele vor creşte spre 12-14 grade C. Şansele de instabilitate atmosferică vor fi ridicate pe tot parcursul perioadei, dar asta nu înseamnă că iubitorii naturii nu vor putea ieşi în aer liber, la o drumeţie.