Cum va fi vremea în weekend la Satu Mare?

Pentru acest weekend specialiștii prevestesc vreme caldă pentru luna decembrie și precipitații, pe alocuri chiar abundente.

În zona județului Satu Mare, la fel ca în cea mai mare parte a țării, temperaturile aerului vor rămâne mult peste valorile normale obișnuite pentru această perioadă a anului. Astăzi cerul devine variabil, dar temporar vom mai zări soarele, însă de mâine va fi predominant noros, cu șanse mari de ploi pe întreg parcursul zilei, ca și în zilele următoare.

Valorile termice maxime, până duminică inclusiv, vor oscila în jur de 12 grade C, minimele astăzi vor fi de circa 5 grade C, iar sâmbătă și duminică temperaturile nocturne vor crește zilnic cu câte un grad C. De luni începe un proces de răcire, iar în anumite zone precipitațiile vor deveni mixte.