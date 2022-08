Cum se poate recupera taxa de poluare plătită la înmatricularea maşinii?

Cu puţin timp în urmă, în paginile cotidianului nostru am anunţat că persoanele care n-au apucat să ceară, în timp util, restituirea taxelor auto au o nouă ocazie să-şi recupereze banii pe cale administrativă, conform actului normativ adoptat de Executiv.

În urma publicării acestui material am fost contactaţi de cititorii noştri care ne-au adresat o serie de întrebări. Din acest motiv revenim cu anumite amănunte. Ordonanţa de urgenţă nr. 93 din 29 iunie 2022 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule a fost publicată în aceeaşi zi în Monitorul Oficial nr. 646 din 29 iunie 2022.

Potrivit actului normativ, solicitările de restituire pot fi depuse timp de cinci ani, faţă de un singur an, cum prevedea mecanismul anterior din 2017, instituit prin Ordonanţa de urgenţă nr. 52 din 4 august 2017. De noul mecanism pot beneficia toţi cei care au plătit una sau mai multe dintre fostele taxe auto şi n-au apucat să ceară restituirea până la termenul anterior din 31 august 2018. Ca atare, contribuabilii care au achitat taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule: taxa pe poluare pentru autovehicule, prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevăzută de Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule sau, după caz, timbrul de mediu pentru autovehicule, prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, şi care nu i-au recuperate încă, pot solicita restituirea acestora, indiferent de momentul plăţii taxelor, precum şi a dobânzilor datorate pentru perioada cuprinsă între data perceperii şi data restituirii, pe cale administrativă, prin cerere adresată organului fiscal central competent.

Trebuie aprobat un model de cerere de restituire

Prin organ fiscal central competent se înţelege Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, prin structurile de specialitate, cu atribuţii de administrare a creanţelor fiscale, inclusiv unităţile subordonate acesteia. Noua reglementare prevede că în cererea de restituire se înscriu, în mod obligatoriu, elementele referitoare la datele de identificare ale plătitorului şi datele de identificare ale autovehiculului pentru care se solicită restituirea taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule/taxei pe poluare pentru autovehicule/taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrului de mediu pentru autovehicule.

În 15 zile de la intrarea în vigoare a ordonanţei, Ministerul Mediului şi Ministerul Finanţelor trebuie să aprobe, prin ordin comun, modelul de cerere de restituire. Organul fiscal central competent verifică, în baza de date deţinută sau la care are acces, plata efectuată de către contribuabil reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule/taxa pe poluare pentru autovehicule/taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule/timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi informaţiile privind deţinerea în proprietate a autovehiculului şi informaţiile referitoare la înmatricularea acestuia, indicate în cererea de restituire. Cererile vor fi soluţionate, de principiu, într-un termen de 45 de zile de la înregistrare, urmând să fie comunicate apoi solicitanţilor, iar banii – viraţi în conturile bancare indicate. Asta dacă nu sunt necesare prelungiri ale termenului pentru a obţine informaţii suplimentare pentru soluţionare.

Dacă este cazul, contestarea deciziei organului fiscal se poate face în termen de 45 de zile de la comunicare, iar contestarea deciziei de soluţionare a contestaţiei e posibilă la instanţa judecătorească de contencios administrativ.