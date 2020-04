Cum pot fi prevenite furturile din locuințe? Recomandările polițiștilor

Din perspectiva potenţialei victime, furturile din locuinţe pot fi prevenite prin asigurarea locuinţelor cu elemente de securitate;

În mediul urban este menţionată în principal utilizarea mijloacelor tehnice şi de siguranţă modernă (montarea unor interfoane şi utilizarea corectă a acestora, montarea sistemelor de alarmă în locuinţe, asigurarea locuinţelor cu sisteme de închidere greu penetrabile etc.).

În mediul rural cetăţenii sunt sfătuiţi să adopte măsurile minime de autoprotecţie (aplicarea unor sisteme de închidere a locuinţelor şi anexelor gospodăreşti, construirea unui gard împrejmuitor pe tot perimetrul proprietăţii, montarea de gratii/grilaje la ferestrele camerelor poziţionate spre stradă etc.);

• eliminarea sau limitarea oportunităţilor de comitere a faptelor datorate neglijenţei sau naivităţii proprietarilor (ex: schimbarea sistemelor de asigurare imediat după ce cheile au fost pierdute sau furate, manifestarea unui comportament discret în ceea ce priveşte nivelul personal de bunăstare etc.)

• manifestarea de atenţieşiprecauţiefaţă de persoanele străine pe care le primesc în gospodărie;

• dezvoltarea unor relaţii de bună vecinătate (supravegherea reciprocă a locuinţelor de către vecini în lipsa proprietarilor, semnalarea persoanelor străine depistate în proximitatea locuinţelor etc.);

• schimbarea obiceiurilor “tradiţionale” de a păstra sume mari de bani în interiorul locuinţei.

Sursă: IPJ Satu Mare